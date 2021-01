Netflix : UK commande "Heartstopper", une nouvelle série en prise de vues réelles de huit épisodes produite par See-Saw Films

Pourquoi cette histoire mérite-t-elle d'être racontée ?

La première fois que la société de production See-Saw Films nous a présenté Alice Oseman, créatrice et autrice de Heartstopper, nous avons tout de suite été séduits par son histoire incroyable. Alice avait non seulement imaginé des personnages aussi brillants qu'attachants, mais elle avait également créé un monde à la fois réaliste et inspirant. Le récit est poignant et superbement construit. Alice a su faire preuve d'une réelle sensibilité et d'une grande créativité pour raconter cette histoire d'amour entre deux garçons qui se rencontrent au lycée.

La BD en ligne Heartstopper a vu le jour en 2016 et il n'est pas surprenant qu'un projet aussi remarquable ait rapidement acquis un vaste public fidèle. Les superbes illustrations présentent un style unique et imprègnent de douceur et de romantisme des intrigues passionnantes et très actuelles. Les deux personnages principaux, Charlie et Nick, se rencontrent au lycée et deviennent amis avant de nouer peu à peu une relation amoureuse. La tension émotionnelle est brillamment représentée et suscite aussi bien de la joie que de la tristesse. Lorsque nous avons commencé à développer le projet, nous avons unanimement convenu qu'Alice devait elle-même adapter et scénariser les épisodes, tant sa vision était claire. Cette approche a porté ses fruits et nous sommes convaincus que les huit épisodes que nous avons commandés répondront aux attentes des fans actuels tout en attirant un nouveau public. Alice n'a que 26 ans, mais son talent de narratrice est prodigieux.

Nous aspirons à divertir nos téléspectateurs du monde entier en leur proposant du contenu de la meilleure qualité possible. Nous savons que le jeune public est friand d'histoires authentiques et sincères qui traitent de sujets réels, et qui font écho à des éléments de leur propre vie.

Cette histoire mérite d'être racontée. De tous les projets auxquels j'ai pu participer au cours de ma carrière, Heartstopper m'apparaît comme le plus enthousiasmant. Outre Alice, le réalisateur populaire Euros Lyn participe au projet Heartstopper, ainsi que l'équipe incroyable de See-Saw Films. On ne pouvait rêver meilleure configuration pour donner vie à cet univers.

Je suis ravi de contribuer à raconter l'histoire de Charlie et Nick. Nous tenons à ce que tous les jeunes retrouvent une part d'eux-mêmes dans nos contenus, et nous espérons que chacun, indépendamment de son âge ou de son identité, se reconnaîtra dans cette série audacieuse et édifiante.