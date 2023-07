Les investisseurs de Netflix évalueront les risques liés à la grève en cours à Hollywood lorsque la société publiera ses résultats trimestriels mercredi, mais les analystes ont déclaré que la société était bien positionnée grâce à son solide pipeline d'émissions et à son équipe de production internationale.

Les acteurs hollywoodiens en grève ont rejoint les scénaristes de cinéma et de télévision sur les piquets de grève, obligeant les studios américains à interrompre leurs productions, alors que les travailleurs se battent pour les salaires à l'ère de la télévision en continu.

Certains des grévistes ont également dressé un piquet de grève devant les bureaux de Netflix à Los Angeles.

Mais le géant de la diffusion en continu, qui devrait annoncer son plus grand nombre d'abonnés au deuxième trimestre depuis 2020, devrait continuer à produire des titres tels que "Heart of Stone", le prochain film de Gal Gadot, et "Too Hot to Handle, Season 5".

Les capacités de production internationale de Netflix sont un "énorme différentiateur", et une grande partie de leur contenu provient de pays qui ne sont pas impliqués dans la grève, ont déclaré les analystes de SVB Moffett-Nathanson, Credit Suisse et Insider Intelligence.

La société a démontré cette capacité pendant la pandémie, lorsque les abonnés se sont rués sur les émissions créées en dehors des États-Unis, notamment le thriller français "Lupin" et la comédie "Call My Agent", a déclaré Michael Nathanson, analyste chez SVB MoffettNathanson.

Netflix n'est pas non plus lié aux secteurs de l'industrie du divertissement qui sont en difficulté, à savoir le cinéma et la télévision, a ajouté M. Nathanson.

Au cours de la semaine écoulée, trois sociétés de courtage ont relevé leur évaluation de l'action Netflix, tandis que cinq ont augmenté leurs objectifs de prix.

Les mesures prises par Netflix pour lutter contre le partage des mots de passe portent également leurs fruits, et son offre moins chère, financée par la publicité, trouve de plus en plus d'adeptes, alors que l'entreprise fait face à la concurrence de Disney+ et de Prime Video d'Amazon.

Cette mesure, qui oblige les utilisateurs qui partagent un compte en dehors du même domicile à payer un supplément, a été à l'origine des quatre plus grandes journées d'ajout d'utilisateurs aux États-Unis depuis au moins quatre ans et demi, selon les données de la société d'études Antenna.

"Nos experts estiment que sur les 100 millions de foyers qui partageraient leurs mots de passe, Netflix pourrait inciter environ 50 % d'entre eux à créer leur propre compte", a déclaré Jamie Lumley, analyste chez Third Bridge.

Selon Refinitiv, Netflix devrait avoir gagné 1,77 million d'abonnés nets au cours d'un trimestre généralement faible en raison des vacances scolaires. La société a perdu près d'un million d'abonnés au cours de la même période de l'année précédente.

Cela fait également deux trimestres entiers que Netflix a lancé sa version avec publicité, qui a probablement attiré 2,7 millions d'abonnés entre avril et juin, selon le cabinet d'études Visible Alpha.

"Nous pensons que l'aspect le plus important de la répression de Netflix contre le partage de mots de passe sera le catalyseur qu'elle créera pour attirer plus d'utilisateurs vers son volet publicitaire à 6,99 $, générant à son tour des revenus plus élevés grâce à la publicité", ont déclaré les analystes de Macquarie.

Le chiffre d'affaires généré par la publicité s'est probablement élevé à 169,3 millions de dollars au deuxième trimestre. Insider Intelligence prévoit que Netflix pourrait générer 770 millions de dollars de revenus publicitaires d'ici à la fin 2023.

Le deuxième trimestre a également été marqué par une programmation solide de la part de Netflix, notamment des succès tels que "Queen Charlotte : A Bridgerton Story" et "Never Have I Ever Season 4".

SENTIMENT DE WALL STREET

* 21 des 43 analystes qui couvrent le titre le considèrent comme "acheter" ou plus, tandis que 20 ont une note de "conserver" et deux de "vendre"

* L'objectif de prix médian des analystes pour l'action est de 400 $.

* Netflix se négocie actuellement à 446 $.