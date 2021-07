Netflix annonce la nouvelle série comique de Catherine Tate : "Hard Cell"→

Cette série en six parties est actuellement en cours de production et sera diffusée sur Netflix en 2022.

Synopsis de 'Hard Cell' : Un nouveau mockumentaire Netflix écrit, réalisé et interprété par Catherine Tate sur l'univers carcéral féminin. Catherine Tate y incarne plusieurs personnages devant la caméra d'une équipe qui tourne un documentaire sur les détenues et le personnel pénitentiaire de la prison de Woldsley. Un regard piquant sur le système pénal dans ce qu'il a de plus brutalement comique.

Kristian Smith, producteur exécutif : « On a hâte de montrer aux spectateurs de Netflix l'intérieur de notre prison fictive de Woldsley, avec ses personnages hauts en couleur imaginés par Catherine Tate. Il s'agit d'une série à la fois drôle et touchante qui révèle ce que peut être la vie dans un centre pénitentiaire britannique pour femmes. »

Catherine Tate : « Génial, non ? Génialissime ! »

