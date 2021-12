Netflix : annonce la saison 2 de "Deserter Pursuit" →

Netflix a confirmé la production de la saison 2 de Deserter Pursuit, une série sortie le 27 août dernier et qui met en lumière des problèmes sociaux méconnus. Le programme a rejoint le 3 décembre la liste des productions sélectionnées par le New York Times pour le titre de meilleure série internationale de l'année 2021.

"Deserter Pursuit" raconte les histoires vécues par An Jun-ho (Jung Hae-in) et Han Ho-yeol (Koo Kyo-hwan), membres de l'unité de recherche de déserteurs chargés de traquer les soldats qui ont abandonné leur poste.

Inspirée du webcomic D.P. Dog's Day de Kim Bo-tong, Deserter Pursuit connaît un second souffle grâce à Han Jun-hee, réalisateur de Coin Locker Girl et de Hit-and-Run Squad, qui apporte ici sa vision pénétrante et son sens du détail. La série a été saluée aux niveaux national et international pour avoir mis en lumière les histoires méconnues des soldats déserteurs et de ceux qui les recherchent. La saison 1 se termine avec le personnage d'An Jun-ho qui tourne le dos aux autres soldats. Le bruit de ses pas, tandis qu'il se met à courir, se prolonge jusque dans le générique, amenant le spectateur à se demander quelle sera la suite de l'histoire.

À travers ses personnages fascinants et son concept novateur de chasse aux soldats déserteurs, Deserter Pursuit a captivé aussi bien les spectateurs que la critique. Grâce à la puissante alchimie entre Jung Hae-in et Koo Kyo-hwan ainsi qu'aux performances magistrales de Kim Sung-kyun, Son Suk-ku et des autres acteurs, les personnages ont trouvé un écho auprès des spectateurs, toutes générations et tous sexes confondus. La série n'a pas peur de transmettre un message social percutant sur les absurdités de la vie et les injustices qui touchent aussi bien la société coréenne que le reste du monde. À l'étranger, certaines critiques ont souligné l'impact global de l'histoire. Pour Ready Steady Cut, «Deserter Pursuitest une série sombre, grinçante, qui donne à réfléchir et qui est révélatrice du monde d'aujourd'hui. C'est l'une des meilleures mini-séries dramatiques coréennes sorties cette année » . Et NME d'ajouter : « ... portée par des performances toutes plus excellentes les unes que les autres, une splendide photographie, un rythme effréné et une volonté farouche de lever le voile sur la terrible culture du harcèlement au sein de l'armée, la série de 6 heures Deserter Pursuitest tout simplement passionnante et se regarde sans modération ». La saison 2 reprendra là où s'est arrêtée la saison 1. Le réalisateur Han Jun-hee s'associera de nouveau au scénariste Kim Bo-tong pour coécrire et créer une nouvelle série d'épisodes qui touchent profondément les spectateurs du monde entier.

"Deserter Pursuit" revient pour une saison 2, et toutes les histoires captivantes de la saison 1 qui l'ont engendrée sont disponibles uniquement sur Netflix.

Informations relatives à la production

Titre : Deserter Pursuit

Webcomic originale : D.P. Dog's Day écrit par Kim Bo-tong

Réalisation : Han Jun-hee

Scénario : Kim Bo-tong et Han Jun-hee

Distribution : Jung Hae-in, Koo Kyo-hwan, Kim Sung-kyun, Son Suk-ku, Cho Hyun-chul dans les rôles principaux.

Production : Climax Studio

Coproduction : Shotcake

Distribution : Netflix

Date de diffusion : 27 août 2021

