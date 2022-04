Netflix : annonce un jeu mobile et une série d'animation inspirés du jeu de cartes "Exploding Kittens" dans le cadre d'un accord d'un genre inédit →

La série Exploding Kittenssera interprétée par Tom Ellis, Abraham Lim, Lucy Liu, Ally Maki, Mark Proksch et Sasheer Zamata

Exploding Kittens - Le jeusera disponible à partir du mois de mai 2022

Pour la première fois, Netflix lance un jeu mobile et une série télévisée de la même franchise, laquelle s'inspire du jeu de cartes Exploding Kittens. Exploding Kittens - Le jeu, version exclusive du jeu mobile populaire, sera disponible sur Netflix au mois de mai, puis une série d'animation comique pour adultes avec Tom Ellis (Rush, Lucifer), Abraham Lim (Clickbait, The Boys), Lucy Liu (Shazam! Fury of the Gods, Elementary), Ally Maki (Wrecked : Les Rescapés, Toy Story 4), Mark Proksch (Vampires en toute intimité, Better Call Saul) et Sasheer Zamata (Woke, Home Economics) sera diffusée en 2023.

Dans la série d'animation intitulée Exploding Kittens, le conflit éternel entre l'enfer et le paradis atteint des proportions épiques lorsque Dieu et le diable sont envoyés sur Terre sous les traits de dodus matous. La production exécutive de la série née de l'imagination des showrunners Shane Kosakowski et Matthew Inman est confiée à Mike Judge, Greg Daniels et Dustin Davis pour Bandera Entertainment, à Peter Chernin et Jenno Topping pour le groupe Chernin Entertainment ainsi qu'à Matthew Inman de The Oatmeal et Elan Lee, également créateurs de la franchise Exploding Kittens.

Dans Exploding Kittens - Le jeu, outre le mode de jeu classique où les joueurs tirent des cartes en espérant éviter le chaton explosif, les fans découvriront deux nouvelles cartes exclusives : la carte "radar", qui dévoile au joueur la position du chaton explosif le plus près du haut de la pile, et la carte "flip flop", qui inverse l'ordre des cartes de la pile. D'autres cartes et règles du jeu seront inspirées de la série d'animation afin de permettre aux joueurs de retrouver leurs personnages préférés et de donner vie à la série. Décliné en mode solo ou multijoueur, le jeu sera proposé aux abonnés Netflix sans frais supplémentaires ou achats intégrés.

« Le développement coordonné d'un jeu et d'une série d'animation est une expérience nouvelle pour Netflix », déclare Mike Moon, responsable de l'animation pour adultes chez Netflix, « Et nous ne pouvions imaginer de meilleur jeu autour duquel construire un univers qu'Exploding Kittens, l'un des jeux les plus inventifs, emblématiques et originaux de ce siècle ! Netflix est l'endroit idéal pour explorer cette franchise en pleine expansion et nous avons bien de la chance de pouvoir travailler avec cette équipe formidable ! »

« Notre but est d'offrir à nos abonnés un divertissement qu'ils apprécieront dans un format qui leur conviendra, qu'il s'agisse d'un jeu ou d'une série d'animation », explique Leanne Loombe, responsable des jeux externes chez Netflix, « Dans l'optique d'enrichir notre catalogue de jeux mobiles, nous sommes heureux de collaborer avec l'équipe numérique d'"Exploding Kittens" et avec Direwolf Digital pour proposer ce jeu à toutes les tranches d'âge en y ajoutant quelques nouveautés originales réservées à nos abonnés. »

« Netflix est la seule plateforme capable de faire exister Exploding Kittens à la fois sous forme de série et de jeu », affirme Matthew Inman, directeur artistique de la franchise "Exploding Kittens" et créateur de The Oatmeal, « Au départ, nous avons lancé "Exploding Kittens" sur Kickstarter comme un projet secondaire, mais notre communauté a été le moteur de notre entreprise ces six dernières années. La nouvelle série et le jeu procureront à nos fans de nouvelles manières d'interagir avec la franchise. »

De nouveaux détails sur la série d'animation pour adultes Exploding Kittens seront annoncés à une date ultérieure.

Portraits :

Tom Ellis (crédit photo : Allegra Messina)

Abraham Lim (crédit photo : Chris Labadie)

Lucy Liu (crédit photo : Sophy Holland)

Ally Maki

Mark Proksch

Sasheer Zamata (crédit photo : Kim Newmoney)

Exploding Kittens - Le jeuImages à téléchargerici

À propos de Netflix

Avec 222 millions d'utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries, documentaires, films et jeux mobiles dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le leader mondial du divertissement en streaming. Grâce à un forfait sans engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés. L'utilisateur peut regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune publicité.

À propos d'Exploding Kittens

"Exploding Kittens" est une société de jeu et de divertissement de premier plan qui s'est donné pour mission d'inciter les gens à se connecter, à rire et à jouer ensemble dans le monde physique. Après avoir initialement espéré récolter 10 000 dollars par l'intermédiaire d'une campagne Kickstarter, Exploding Kittens a fini par lever 8,7 millions de dollars en 30 jours auprès de 219 000 investisseurs. À ce jour, la campagne "Exploding Kittens" a rassemblé le plus grand nombre de contributeurs de l'histoire de Kickstarter et le jeu s'est vendu à plus de 18 millions d'exemplaires. Lancée par l'ancien concepteur de jeux pour Xbox Elan Lee et le fondateur de The Oatmeal Matthew Inman, "Exploding Kittens" et sa gamme de jeux cherche à transformer les soirées de jeu traditionnelles en expériences interpersonnelles divertissantes. La société compte aujourd'hui près de 30 jeux disponibles à la vente, une application mobile "Exploding Kittens" qui fait partie des 30 jeux premium sur iOS,Android et la consoleNintendo Switch, ainsi qu'une application gratuite, Kitty Letter.

À propos de Bandera Entertainment

Le partenariat entre Greg Daniels et Mike Judge démarre sur la série d'animation au long cours saluée par la critique "Les rois du Texas". Durant les années qui suivent ce succès, ils s'essaient chacun de leur côté à différents projets, mais leur goût commun de l'animation les conduit à fonder Bandera Entertainment, qui a vocation à établir un catalogue de programmes d'animation variés qui ont du sens. Avec à sa tête Dustin Davis, qui était encore récemment responsable des programmes de comédie sur YouTube Originals après avoir travaillé chez ABC et Spike TV, la société s'est donné pour mission de décliner le genre de l'animation dans autant de types de narration modernes que celui des programmes en prise de vues réelles, en se laissant guider par la passion suscitée par des artistes, des scénaristes ou des idées. Bandera produit actuellement pour Netflix la série d'humour noir "Bad Crimes" créée par Nicole Silverberg, dans laquelle Nicole Byer et Lauren Lapkus prêtent leur voix aux personnages principaux, ainsi que pour Freeform la série "Praise Petey" d'Anna Drezen avec les voix d'Annie Murphy, de Kiersey Clemons, de Stephen Root, de Christine Baranski et de John Cho.

À propos de Chernin Entertainement

Chernin Entertainment est une société de production de films et de programmes télévisés de premier plan qui a établi un catalogue de plus de 40 projets de cinéma et de télévision salués par la critique au cours de la décennie écoulée. Parmi les séries télévisées à venir de la société, on peut citer Chief of War avec Jason Momoa, les troisièmes saisons de See et Truth Be Told: Le Poison de la vérité sur Apple TV+, ainsi que la deuxième saison de P-Valley sur Starz. La société a également produit la série à succès Bombay Begums sur Netflix. Côté cinéma, les projets de films de Chernin Entertainment comprennent "Slumberland" pour Netflix avec Jason Momoa et Kyle Chandler, "Hourman", adaptation du célèbre comic de DC, et "Luther" avec Idris Elba, Andy Serkis et Cynthia Erivo. Chernin Entertainment a produit 25 longs-métrages dont la trilogie "Fear Street" pour Netflix d'après la saga de R.L. Stine avec Leigh Janiak à la réalisation, "Le Mans '66", primé aux Oscars, réalisé par James Mangold et avec Matt Damon et Christian Bale, "Les Figures de l'ombre" de Ted Melfi et "The Greatest showman" avec Hugh Jackman ainsi que "La Planète des singes : Les Origines", "La Planète des singes : L'Affrontement" et "La Planète des singes : Suprématie", qui ont permis à une nouvelle génération de découvrir la franchise et ont reçu une nomination aux Oscars.