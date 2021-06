Netflix annonce une nouvelle série documentaire consacrée à l'un des crimes les plus tristement célèbres du Brésil : "Elize Matsunaga : Sinistre conte de fées"→

São Paulo, le 15 juin 2021 « Je ne sais toujours pas ce qui m'a poussée à faire feu », déclare Elize Matsunaga plus de neuf ans après avoir tué et démembré son mari, Marcos Matsunaga. Pour la première fois depuis les faits, l'accusée rompt le silence en accordant une interview à l'équipe de la nouvelle série documentaire consacrée à son affaire, Elize Matsunaga : Sinistre conte de fées, diffusée à partir du 8 juillet sur Netflix. La bande-annonce, dévoilée mardi 15 juin, comporte des témoignages d'Elize, de proches et collègues du couple, ainsi que des experts qui ont suivi l'enquête - journalistes, avocats de la défense et de l'accusation et spécialistes en criminologie.

Au cours de quatre épisodes de 50 minutes, la série revisite le passé d'Elize, de son enfance à Chopinzinho, une petite ville de l'État du Paraná, jusqu'à sa relation compliquée avec l'homme d'affaires avant son meurtre. Elle révèle également les détails qui ont suivi le crime, depuis les tentatives de dissimulation jusqu'à l'arrestation, la confession et enfin le procès en 2016, sans omettre les autorisations de sortie temporaires accordées par la législation brésilienne et qui ont été suivies par l'équipe de tournage.

La série documentaire est produite par Boutique Filmes pour Netflix et réalisée par Eliza Capai. Celle-ci déclare : « Je me suis sentie investie d'une grande responsabilité morale pour réaliser cette série. Non seulement vis-à-vis de la famille et des amis de Marcos qui ont eu à souffrir de cette tragédie, mais aussi pour la famille d'Elize, des gens innocents qui subissent aujourd'hui encore les conséquences d'un drame dont ils ignoraient tout ».

Réalisation : Eliza Capai

Scénario : Diana Golts

Production exécutive : Gustavo Mello

Direction de la photographie : Janice d'Avila

Montage : Vinicius Prado Martins et Daniel Grinspum

Journaliste d'investigation : Thaís Nunes

À propos de Netflix

Avec 208 millions d'utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries, documentaires et films dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le leader mondial du divertissement en streaming. Grâce à un forfait sans engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés. L'utilisateur peut regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune publicité.

À propos de Boutique Filmes

Depuis neuf ans, la société de production de São Paulo s'emploie à raconter des histoires brésiliennes percutantes. Très présente sur le marché international, Boutique Films héberge des talents majeurs de la production indépendante et est associée aux partenaires les plus importants du secteur. La société a reçu trois nominations aux International Emmy Awards et a été pionnière dans la production pour le streaming au Brésil, avec les séries '3 %', 'Omniscient' et 'Temporada de Verão' (Netflix), entre autres réalisations prestigieuses.