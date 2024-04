Netflix, Inc. est spécialisé dans les prestations de diffusion en ligne de films et de séries télévisées en flux continu sous abonnement. Les membres, moyennant un tarif mensuel, ont accès à du contenu illimité et à la demande sur leurs ordinateurs (PC et MAC), leurs téléphones portables, leurs téléviseurs ou sur d'autres dispositifs (Xbox 360, PS3, Wii, Blu-Ray, etc.) connectés à Internet. En outre, le groupe développe une activité de location de DVD et de Blu-ray par correspondance. Le CA par type de revenus se répartit comme suit : - revenus d'abonnements en streaming (99,8%) ; - revenus issus de location de DVD (0,2%). A fin 2023, Netflix, Inc. compte plus de 260 millions d'abonnés. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (44,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,3%), Amérique latine (13,3%) et Asie-Pacifique (11,3%).

Secteur Internet