Netflix : bénéfice conforme aux prévisions, prévisions inférieures au consensus de Wall street

Le pionnier du streaming vidéo a commencé à récolter les fruits de la répression du partage des mots de passe et de l'introduction d'un volet financé par la publicité.

De janvier à mars, Netflix a enregistré un bénéfice dilué de 2,88 dollars par action, alors que Wall street prévoyait 2,86 dollars. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 8,162 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes de Refinitiv.

Netflix prévoit un chiffre d'affaires de 8,242 milliards de dollars et un bénéfice par action dilué de 2,86 dollars pour le deuxième trimestre. Wall street prévoyait 8,476 milliards de dollars de revenus et 3,05 dollars de BPA dilué.

Netflix est un indicateur pour le secteur de la diffusion en continu, dont la croissance s'est ralentie en raison de l'intensification de la concurrence.

La société a ajouté 1,75 million d'abonnés au cours du trimestre, manquant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 2,06 millions d'ajouts.

Il y a un an, Netflix a perdu 200 000 abonnés - sa première baisse d'abonnés en plus de dix ans, ce qui a fait chuter son action et remis à zéro les attentes de Wall street pour le secteur.