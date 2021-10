Netflix c : ée une bourse d'études Chadwick A. Boseman de 5,4 millions de dollars à l'Université Howard →

WASHINGTON - L'Université Howard et Netflix ont annoncé aujourd'hui la création d'une bourse de 5,4 millions de dollars en l'honneur de l'acteur, réalisateur, scénariste, producteur et ancien étudiant de l'université Chadwick A. Boseman. La bourse commémorative Chadwick A. Boseman permettra de couvrir la totalité des frais universitaires des nouveaux étudiants en beaux-arts pendant quatre ans.

« C'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que nous annonçons la création d'une bourse en l'honneur de Chadwick Boseman, ancien étudiant de l'université, dont la vie et les contributions au domaine des arts demeurent une source d'inspiration », a déclaré le président de l'Université Howard Wayne A.I. Frederick, . « Cette bourse incarne l'amour de Chadwick pour l'université, sa passion pour l'art du récit et sa volonté de soutenir les futures générations d'étudiants d'Howard. Je remercie l'épouse de Chadwick, Mme Simone Ledward Boseman, pour son soutien et sa collaboration sans relâche, ainsi que Netflix pour ce superbe don. »

La bourse commémorative Chadwick A. Boseman a été créée avec le soutien de l'épouse de l'acteur, Simone Ledward-Boseman , et le parrainage de Netflix en tant que premier donateur. Les premières bourses seront attribuées à un bénéficiaire par niveau à partir de l'automne 2021. Elles seront destinées aux étudiants qui font preuve de compétences exceptionnelles dans le domaine des arts, à l'image de Chadwick Boseman, et qui rencontrent des difficultés financières. Au cours de la première année, quatre bourses seront remises à un étudiant de chaque niveau. Elles seront par la suite distribuées chaque année à un étudiant de première année.

« De nombreux artistes exemplaires n'ont pas la possibilité de poursuivre des études supérieures. Nous espérons soutenir autant d'étudiants que possible en supprimant l'obstacle financier à l'éducation. Cette bourse représente l'attachement de Chadwick Boseman à son métier, sa compassion pour les autres et son désir de soutenir les futurs créateurs d'histoires », a expliqué Simone Ledward-Boseman. « Je remercie sincèrement Ted Sarandos, Scott Stuber et toute notre famille chez Netflix pour leur généreux investissement dans la formation des bénéficiaires actuels et futurs de la bourse Boseman, ainsi que le président Wayne Frederick, la doyenne Phylicia Rashad et M. David Bennett pour leur partenariat et leur volonté sans faille à vouloir perpétuer le souvenir de Chadwick à l'Université Howard. Je suis très reconnaissante et impressionnée de l'amour et du dévouement dont beaucoup font preuve pour honorer l'œuvre de mon mari. Je sais qu'il en serait fier. »

« C'est avec une immense fierté que nous annonçons la création de la bourse Chadwick A. Boseman. Bien qu'il nous ait été enlevé trop tôt, son esprit est toujours avec nous à travers son travail et tout le bien qu'il a inspiré. Il évoquait souvent ses années passées à l'Université Howard et la manière dont elles avaient influencé sa vie et sa carrière de manière positive. Désormais, nous pourrons donner à de nombreux futurs super-héros la chance de vivre la même expérience », a ajouté Ted Sarandos, co-PDG et Directeur des programmes chez Netflix. « Et pour avoir rendu cela possible, nous remercions du fond du cœur toute la famille de Simone et Chadwick, ainsi que nos partenaires de l'Université Howard. »

Afin de perpétuer la mémoire de l'acteur, la bourse sera attribuée aux étudiants en arts du spectacle qui incarnent les valeurs de Chadwick Boseman. Pour en bénéficier, ces étudiants auront démontré les qualités suivantes :

Quête d'excellence . Étudiants qui cherchent c ontinuellement à s'améliorer et qui s'investissent au-delà de ce qui leur est demandé, en s'engageant par exemple dans les départements universitaires ou les organisations du campus ou de la communauté.

Leadership. Étudiants qui sont dotés d'une grande force morale les poussant à faire ce qui est juste, même si pour cela, ils se retrouvent en minorité. Ils font preuve d'honnêteté et sont dignes de confiance, bienveillants et respectueux. Ils tiennent leur parole et honorent leurs engagements, tout en assumant les conséquences de leurs actes et en reconnaissant leurs erreurs.

Respect. Étudiants qui traitent les autres avec équité. Ils écoutent et acceptent les idées de chacun. Ils savent se contrôler , prêtent attention aux choses et témoignent de la considération pour les personnes qu'ils rencontrent.

Empathie. Étudiants qui témoignent de gentillesse et de compréhension envers tous ceux qu'ils rencontrent, et qui écoutent activement afin de comprendre les expériences vécues par chacun. Ils défendent les intérêts de leur communauté en identifiant ses besoins et en mettant tout en œuvre pour les satisfaire.

Passion. Étudiants qui manifestent un profond désir de maîtriser tous les aspects de l'art du récit. Ils comprennent l'importance cruciale des conteurs et narrateurs en tant qu'historiens de la culture et aspirent à informer, élever et consolider leur communauté par leur travail.

Voici les noms des premiers bénéficiaires de la bourse : Sarah Long, étudiante de première année en théâtre musical ; Shawn Smith, étudiant de deuxième année en art dramatique ; Janee' Ferguson, étudiante de troisième année en administration des arts de la scène ; et Deirdre Dunkin, étudiante de quatrième année en danse.

Pour en savoir plus sur la bourse commémorative Chadwick A. Boseman, contactez finearts@howard.edu.

