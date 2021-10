Netflix : célèbre au Festival Lumière les grands films, les cinéastes et les jeunes talents →

Le Festival Lumière est devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable pour Netflix. Profondément cinéphile et tourné vers le public, le festival constitue un temps fort pour célébrer tout le cinéma, qu'il soit d'ici et d'ailleurs, ainsi que les plus grands films et cinéastes d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

Une passion partagée pour les grands films et les cinéastes

Cette année, Netflix, représenté par son co-PDG Ted Sarandos, aura l'honneur d'y présenter quatre films événement et d'y accompagner des réalisateurs aussi variés que prestigieux. Et surtout des femmes, avec trois réalisatrices, à commencer par l'une des plus célébrées et des plus influentes : Jane Campion.

Cela faisait douze ans que Jane Campion n'avait pas réalisé de long-métrage. Elle viendra présenter à Lyon ThePower of the Dog, un film puissant qui démontre qu'elle est une des artistes les plus inspirées de notre époque. C'est à ce titre qu'elle recevra la distinction suprême du festival, le prix Lumière. Une rétrospective complète de son œuvre sera également présentée.

Le Festival mettra aussi à l'honneur les débuts en tant que réalisatrices de deux actrices exceptionnelles: Maggie Gyllenhaal et Rebecca Hall qui viendront respectivement présenter The Lost Daughter et Clair-Obscur.

Enfin, Paolo Sorrentino sera l'autre invité d'honneur du festival. Le cinéaste de La Grande Bellezza (Oscar du meilleur film étranger en 2013) présentera certains de ses plus grands films et notamment son dernier opus, largement autobiographique, La Main de Dieu. Dans cette chronique intimiste, Sorrentino retrace la genèse de sa vocation de cinéaste et célèbre la toute-puissance du cinéma…

La participation de Netflix au Festival Lumière s'inscrit dans le prolongement de la présentation de Roma d'Alfonso Cuarón et de la version restaurée du film De l'autre côté du vent d'Orson Wells en 2018, ainsi que de l'avant première française de The Irishman de Martin Scorsese en 2019.

Favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de talents

A l'occasion de sa venue à Lyon pour l'ouverture du festival, Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, est aussi allé à la rencontre des étudiants de la CinéFabrique, une école qui a l'ambition de faire éclore une nouvelle génération de talents.

Fondée par Claude Mouriéras, La CinéFabrique identifie et forme des jeunes talents prometteurs à travers une pédagogie concrète basée sur un lien étroit avec le monde professionnel. Ce projet pédagogique résonne avec notre ambition de contribuer à faire émerger une nouvelle génération de talents devant et derrière la caméra. C'est pourquoi nous sommes fiers d'apporter notre soutien à travers : le financement de bourses d'étude dans le cadre du dispositif "Education à l'image" destiné à des jeunes en difficulté, a participation au financement de la production de court métrages, la mise en place d'une formation à l'écriture sérielle, la participation des experts Netflix dans le cadre du programme pédagogique et l'opportunité d'apprendre sur le terrain sur des productions Netflix comme la prochaine saison de Lupin.