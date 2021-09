Netflix confirme la diffusion de My Name à partir du 15 octobre en présentant son affiche teaser. My Name est l'histoire d'une femme en quête de vengeance qui infiltre une organisation criminelle et devient une taupe de la police afin d'identifier le meurtrier de son père. Le réalisateur Kim Jin-min a déjà travaillé avec Netflix pour la série Extracurricular une histoire totalement originale sur la face sombre des lycéens. My Name, sa deuxième collaboration avec Netflix, est très attendue et enfin révélée au grand public à travers la présentation de son affiche teaser.

D'emblée, l'affiche teaser donne le ton : 'Personne ne doit savoir. Mon ennemi. Ma vengeance.' Han So-hee y apparaît telle qu'on ne la jamais vue. Son interprétation de Jiwoo dans My Name est aux antipodes de ses personnages bien connus de Yeo Da-kyung dans The World of the Married ou de Yu Na-Bi dans Nevertheless. L'actrice, le visage abîmé; se tient ici dans une ruelle sombre, un poignard ensanglanté à la main, comme si elle venait de survivre à un combat acharné. Han So-hee, qui a effectué elle-même toutes ses scènes de combat, incarne Jiwoo, une femme qui infiltre volontairement une organisation criminelle afin de venger la mort de son père et qui devient une taupe pour la police, sous une fausse identité. Sa quête de vengeance l'amènera à devoir affronter de douloureuses vérités.

Kim Jin-min, réalisateur au goût prononcé pour le suspense, tisse ici une intrigue complexe autour de Jiwoo et de personnages fascinants interprétés par Park Hee-soon et Ahn Bo-hyun. My Name promet tout ce qu'on attend d'un film noir d'action au scénario soigneusement ficelé et au rythme haletant.

My Name sera diffusé dans plus de 190 pays dans le monde à partir du 15 octobre, seulement sur Netflix.

Informations relatives à la production

Titre : My Name

Réalisation : Kim Jin-min

Scénario : Kim Va-da

Avec : Han So-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun, Kim Sang-ho, Lee Hak-ju, Jang Yull dans les rôles principaux.

Production : Studio Santa Claus Co., Ltd.

Distribution : Netflix

Date de diffusion : 15 octobre 2021

# # #

