Netflix : confirme la production de "20th Century Girl" avec Kim Yoo-jeong, Byeon Woo-seok, Park Jung-woo et Roh Yoon-seo →

Netflix a confirmé la production de 20th Century Girl avec Kim Yoo-jeong, Byeon Woo-seok, Park Jung-woo et Roh Yoon-seo. Les quatre jeunes et talentueux acteurs interprètent des personnages liés par l'amitié, l'amour et les rites de passage qui marquent toute une vie. L'action se déroule en 1999, dernière année du XXe siècle.

À 17 ans, Bo-ra faisait toujours passer l'amitié avant l'amour. Mais voilà que son premier béguin, une expérience à la fois délicieuse et douloureuse, frappe de nouveau à sa porte au XXIe siècle. D'abord présentée par la réalisatrice Bang Woo-ri dans son court-métrage Mrs. Young, cette histoire est celle d'une quadragénaire qui rencontre le fils de son premier amour, un jeune homme qui est le portrait craché de son père. Bang Woo-ri a remporté le prix du meilleur court-métrage aux Blue Dragon Awards pour Mrs. Young. Elle écrit et réalise cette adaptation long-métrage pour ses débuts à la réalisation dans ce format.

Kim Yoo-jeong interprète Bo-ra, une gamine au caractère bien trempé, ceinture noire de taekwondo et amie fidèle au grand cœur. L'adolescente a pour mission de scruter tous les faits et gestes de Hyun-jin, l'objet de l'amour à sens unique de sa meilleure amie. Kim Yoo-jeong a déjà révélé toute la palette de son talent de comédienne dans des productions comme The Chaser, Thread of Lies et, plus récemment, La 8e Nuit ou encore Backstreet Rookie. L'actrice sud-coréenne incarnera les émotions complexes ressenties par une jeune fille de 17 ans tiraillée entre l'amour et l'amitié.

Byeon Woo-seok, qui a ravi les spectateurs dans des drames tels que Record of Youth et Search WWW, interprète Poong Woon-ho, le camarade de classe de Bo-ra.

Park Jung-woo joue Baek Hyun-jin, le meilleur ami de Woon-ho surveillé par Bo-ra en tant qu'objet de la passion de sa meilleure amie Yeon-doo. L'acteur a été remarqué pour sa performance dans la web-série Love Playlist ou encore la série dramatique Team Bulldog: Off-duty Investigation.

Roh Yoon-seo joue Yeon-doo, la meilleure amie de Bo-ra qui tombe amoureuse de Hyun-jin au premier regard et lui demande de l'espionner afin de tout savoir sur lui avant de partir aux États-Unis pour une opération du cœur. Mannequin devenue actrice, Roh Yoon-seo est une nouvelle venue prometteuse qui s'est imposée pour le rôle de Yeon-doo durant son audition. Le portrait séduisant de deux amies, que tout semble opposer, donne corps à cette histoire qui évoque les premières amours et les liens indéfectibles de l'amitié.

20th Century Girl sera produit par Yong Film Inc., la société à qui l'on doit The Call, Believer, Luck-Key et Mademoiselle ainsi que The Beauty Inside, un film qui a marqué un tournant dans le genre du cinéma romantique coréen. Yong Film Inc. a manifesté son enthousiasme de retrouver Netflix après avoir collaboré sur le film The Call. Avec 20th Century Girl, la société de production espère de nouveau captiver le cœur des spectateurs du monde entier.

Retour en 1999 et regard nostalgique sur l'amitié, 20th Century Girl touchera le cœur des spectateurs à travers une histoire sur les premières amours impossibles et à sens unique, à cheval entre deux siècles. 20th Century Girl sera diffusé dans le monde entier, seulement sur Netflix.

Informations relatives à la production

Titre : 20th Century Girl

Réalisation et scénario : Bang Woo-ri

Avec : Kim Yoo-jeong, Byeon Woo-seok, Park Jung-woo, Roh Yoon-seo, entre autres.

Production : Yong Film Inc.

Distribution : Netflix

