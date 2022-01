Netflix : confirme la production de "Black Knight" et le retour de Kim Woo-bin →

Netflix confirme la production de "Black Knight" : une réalisation de Cho Ui-seok avec les stars Kim Woo-bin, Esom et Kang You-seok

Netflix confirme la production deBlack Knight : une réalisation de Cho Ui-seok avec les stars Kim Woo-bin, Esom et Kang You-seok. Dans cette nouvelle série Netflix, Cho Ui-seok et Kim Woo-bin se retrouvent après leur première collaboration sur le blockbuster Master.

"Black Knight" se déroule en 2071 dans un monde où l'air est si pollué qu'on ne peut s'y risquer sans protection respiratoire. Un pour cent de l'espèce humaine a survécu, et une hiérarchie sociale stricte s'est établie dans les territoires désertés de la péninsule coréenne. Dans un système où les chauffeurs-livreurs jouent un rôle crucial, devenir livreur est l'unique chance de survie pour les réfugiés du bas de l'échelle. S'inscrivant dans ce chaos, Black Knight conte l'histoire d'un livreur légendaire, et combattant exceptionnel, nommé 5-8, ainsi que d'un réfugié qui rêve de suivre ses pas, Sawol.

Black Knight s'inspire du webtoon éponyme plébiscité qui a remporté l'E-IP Award de l'Asian Film Market, un événement qui présente les créateurs de webséries, web romans, webtoons et de récits aux experts de l'industrie du divertissement susceptibles d'adapter leurs travaux dans divers formats. "Black Knight" a suscité un intérêt pour l'originalité de son propos qui porte un regard nouveau sur une profession bien connue, celle de chauffeur-livreur, dont les travailleurs forment un groupe seul capable d'assurer la survie de l'espèce humaine.

Cho Ui-seok dirige cette production afin d'adapter le récit original en une série bourrée d'action. À travers ses précédents travaux (Master, Cold Eyes et The World of Silence), le réalisateur a démontré son talent pour la narration, les séquences d'action et une photographie stylée.

Kim Woo-bin, l'acteur magnétique des films Master, Twenty et The Con Artists, et des drames coréens Uncontrollably Fond et The Heirs, interprète le légendaire livreur 5-8. Grâce au très attendu Black Night, Kim Woo-bin retrouve Cho Ui-seok avec qui il avait tourné Master.

L'acteur en herbe Kang You-seok interprète Sawol, un jeune réfugié qui admire 5-8 et rêve de devenir livreur comme lui. Kang You-seok a étoffé sa palette de jeu et promet de devenir très vite une star grâce à ses rôles dans des drames coréens tels que The Grotesque Mansion: The Original, Light on Me, Start-Up et Once Again.

Esom interprète quant à elle Seolah, une officière des forces militaires de la défense et du renseignement. Seolah sauve la vie Sawol et s'occupe de lui comme un membre de sa famille. Esom s'est révélée comme une grande actrice dans les films Samjin Company English Class, Inseparable Bros, Microhabitat et dans le drame coréen Taxi Driver.

Sous la direction de Cho Ui-seok, une véritable synergie opère entre les stars, leur permettant d'incarner des personnages fascinants qui promettent de captiver les spectateurs. Black Knight sera disponible dans le monde entier uniquement sur Netflix.

Informations relatives à la production

Titre : Black Knight

Œuvre originale : inspiré du webtoon Black Knight de Toomics écrit par Lee Yoon-gyun

Réalisation : Cho Ui-seok

Scénario : Cho Ui-seok

Distribution : Kim Woo-bin, Esom, Kang You-seok

Production : PROJECT318

Distribution : Netflix