Netflix : confirme la production de "Paik's Spirit", une nouvelle série originale coréenne avec Paik Jong-won, célèbre chef cuisinier et homme d'affaires

SÉOUL, le 4 décembre 2020 - Netflix, leader mondial du divertissement en streaming, a annoncé qu'il allait produire une nouvelle série originale coréenne intitulée Paik's Spirit et mettant en scène Paik Jong-won, célèbre chef cuisinier et homme d'affaires.

Dans cette nouvelle série originale coréenne, Paik Jong-won s'invitera à la table de plusieurs célébrités et professionnels de la restauration les plus en vogue en Corée pour partager avec eux des histoires passionnantes et touchantes sur les plaisirs de la gastronomie et de la vie. Paik's Spirit promet aux spectateurs une initiation unique aux alcools, aux mets et à la culture qui font la tradition de la Corée. La série mettra en vedette le Soju dans sa bouteille verte caractéristique, ainsi que des bières commerciales et artisanales, des vins de riz et d'autres alcools traditionnels. Résolument tournée vers les boissons typiquement coréennes, la série saura séduire les téléspectateurs de Corée et d'ailleurs.

Paik est connu pour son bagout et son charme qui enchantent le public coréen depuis des années. En tant que grand chef cuisinier et homme d'affaires dans la restauration, Paik Jong-won a su conquérir son public grâce à ses séries Home Food Rescue et Street Food Fighter.

Paik's Spirit est coréalisée par Park Hee-yeon, Lee Eun-kyung, Kwak Chung-a et Lee Jong-hyuk, qui ont déjà collaboré avec Paik dans le cadre de ses séries Home Food Rescue et Street Food Fighter. Cette équipe de production talentueuse est réputée pour proposer de nouvelles idées et du contenu original. Elle s'attache aujourd'hui à partager des histoires sur les producteurs d'alcools coréens et leurs consommateurs, dans un style qui ne manquera pas de piquant.

Avec cette nouvelle série, Paik Jong-won quitte ses fourneaux et part à la découverte de nouveaux territoires et de nouvelles saveurs brassées, fermentées ou encore distillées. Paik's Spirit sera disponible dans plus de 190 pays, seulement sur Netflix.

Ressources : Télécharger

À propos de Netflix :

Avec plus de 195 millions d'utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries, documentaires et films dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le leader mondial du divertissement en streaming. Grâce à un forfait sans engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés. L'utilisateur peut regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune publicité.