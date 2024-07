Netflix a annoncé jeudi avoir recruté plus de 8 millions d'abonnés au cours de son deuxième trimestre, le service de streaming ayant bénéficié de la répression du partage de mots de passe et de titres tels que "Bridgerton", "Baby Reindeer" et "The Roast of Tom Brady".

Les gains d'abonnés ont dépassé les prévisions des analystes selon lesquelles Netflix ajouterait environ 5 millions de nouveaux clients d'avril à juin. Les nouvelles inscriptions ont porté le nombre total d'abonnés à Netflix à plus de 277 millions.

La société a annoncé un bénéfice dilué par action de 4,88 dollars, contre des prévisions consensuelles de 4,74 dollars par action, selon LSEG. Le chiffre d'affaires du trimestre a atteint 9,56 milliards de dollars, ce qui est conforme aux estimations.

Les investisseurs de Wall Street ont surveillé la croissance de la partie de Neflix financée par la publicité, qui a été alimentée par la répression de l'entreprise sur le partage de mot de passe, les augmentations de prix pour les parties sans publicité et les nouveaux forfaits de consommation, tels que le forfait "StreamSaver" de Comcast, qui combine Netflix avec Peacock et Apple TV+.

Netflix a déclaré que le nombre d'abonnés à ses services sans publicité avait augmenté de 34 % par rapport au trimestre précédent, mais n'a pas précisé combien d'abonnés avaient choisi cette option.

"Notre activité publicitaire connaît une belle croissance et devient un contributeur plus significatif à notre activité", a déclaré Netflix dans sa lettre aux investisseurs. "Mais il faut du temps pour créer une entreprise à partir de rien et, compte tenu de l'importance de nos revenus d'abonnement, nous ne nous attendons pas à ce que la publicité soit le principal moteur de la croissance de nos revenus en 2024 ou 2025."

La société a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance de 14 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, par rapport à l'année précédente. Elle a averti que les gains d'abonnés seraient inférieurs à ceux de la période comparable de 2023, qui a été le premier trimestre complet à bénéficier de la répression de Netflix sur le partage des mots de passe.

Trois ans après le début de son initiative en matière de jeux vidéo, Netflix a déclaré qu'elle prévoyait de lancer un jeu multijoueur basé sur "Squid Game" plus tard cette année, lorsqu'elle lancera la deuxième saison de la série dystopique coréenne. Netflix prévoit également des jeux liés à "Emily in Paris" et "Selling Sunset".