Netflix a dévoilé jeudi de nouveaux détails sur les films d'animation "Spellbound" et "Pookoo", réalisés en partenariat avec Skydance Animation.

"Spellbound" raconte l'histoire d'Ellian, la jeune fille des souverains de Lumbria, et elle a un secret... un sort mystérieux a transformé ses parents en monstres", a déclaré l'acteur du "Roi Lion" Nathan Lane lors de l'avant-première "Netflix on Netflix Animation" organisée par la plateforme de streaming à Los Angeles.

Ellian convoque les mystérieux Oracles du Soleil et de la Lune pour l'aider à rompre le sort.

Le film est réalisé par Vicky Jensen, qui a notamment produit le film d'animation DreamWorks "Shrek". Elle est accompagnée par le compositeur oscarisé Alan Menken, connu pour avoir travaillé sur d'innombrables succès de Disney, dont "La Petite Sirène" et "La Belle et la Bête".

Les acteurs Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow et Jenifer Lewis seront également présents dans le film, qui sortira sur le service le 22 novembre.

Les nouveaux films d'animation témoignent de l'investissement accru de Netflix dans les contenus familiaux et adultes, dont on sait qu'ils contribuent à fidéliser les abonnés. Elles s'inscrivent également dans la vaste stratégie de programmation de l'entreprise, qui consiste à créer quelque chose pour satisfaire tous les goûts.

L'année dernière, Ted Sarandos, co-directeur général de Netflix, a déclaré que l'entreprise prévoyait d'augmenter ses dépenses dans le domaine des films d'animation en 2024, car ces films sont parmi les plus regardés sur le service.

Des longs métrages comme "Leo" et "The Sea Beast" ont remporté un vif succès auprès des abonnés, ce qui a incité Netflix à en ajouter d'autres, notamment un nouveau volet d'"Arcane", basé sur le jeu multijoueur en ligne "League of Legends", ainsi qu'un autre volet des films "Wallace & Gromit".

En outre, Netflix a présenté sa grille de programmes télévisés lors de l'événement, notamment la dernière saison de "Big Mouth" et l'annonce que Timothy Olyphant sera la voix du Terminator dans le prochain titre "Terminator Zero".

"Pookoo" est le deuxième film produit dans le cadre d'un accord pluriannuel entre Netflix et Skydance. Le film, qui est encore en cours de développement, est une comédie entre amis qui raconte l'histoire d'une petite créature des bois et d'un oiseau majestueux, deux ennemis jurés naturels de The Valley, qui échangent leur place par magie et partent pour l'aventure de leur vie.

Le réalisateur de "Tangled", Nathan Greno, prendra la direction de "Pookoo", aux côtés d'autres vétérans de l'animation, le producteur de "Toy Story" John Lasseter et la productrice de "Cloudy with a Chance of Meatballs" Mary Ellen Bauder.

La sortie du film est prévue pour 2025.

Lasseter, ancien directeur de la création de Disney et force créatrice des studios d'animation Pixar, dirigera la production des films. Il a quitté Disney en 2018, à la suite d'allégations de câlins non désirés sur le lieu de travail.

Lasseter a commencé à travailler chez Skydance Animation en 2019 après avoir pris un congé de Disney en 2017.