Netflix : en grande forme trimestrielle

Le 24 janvier 2024 à 10:06 Partager

Netflix affiche une forme olympique au moment de dévoiler ses performances de son dernier trimestre 2023. Le géant américain du streaming a engrangé 13,1 millions nouveaux abonnés, un niveau au-dessus des attentes qui pulvérise le record enregistré sur la même période fin 2022, avec une hausse de 7, 7 millions nouveaux abonnés. A travers le monde, Netflix compte désormais plus de 260 millions d'abonnés. La firme californienne a enregistré une croissance de 12, 5% du chiffre d'affaires trimestriel, à près de 9 milliards de dollars.



Ses profits nets s'affichent à 938 millions de dollars sur la période, soit un peu moins que les 956 millions anticipés par les analystes mais beaucoup plus que les 55 millions de la même période l'année précédente.



Netflix a réalisé 8,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pendant la saison des fêtes, soit une progression de 12,5% en un an supérieure aux prévisions des analystes.



Acquisition des droits de diffusion du catch pour 5 milliards de dollars



"Si nous continuons à améliorer Netflix plus rapidement que la concurrence, nous aurons une entreprise qui aura toujours plus de valeur - pour les consommateurs, les créateurs et les actionnaires", ont indiqué les deux patrons, Ted Sarandos et Greg Peters, cités dans un communiqué.



Netflix a par ailleurs signé un accord de droits de plus de 5 milliards de dollars avec World Wrestling Entertainment, société américaine spécialisée dans l'organisation de combats de catch, faisant de la plateforme de streaming le diffuseur exclusif de l'émission en direct "Raw" à partir de janvier 2025, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique latine notamment.