Netflix : et Dr. Seuss Enterprises donnent vie au monde fantasque du Dr. Seuss avec cinq nouvelles séries animées et des programmes spéciaux pour les tout-petits (1) →

La productrice exécutive Dustin Ferrer sera la showrunner de nouvelles séries inspirées des célèbres livres du Dr. Seuss, dont One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish, The Sneetches, Horton Hears a Who! et d'autres encore

Hollywood (Californie), le 15 mars 2022 - Netflix et Dr. Seuss Enterprises annoncent qu'ils vont donner vie à quelques-uns des personnages préférés et à quelques-unes des histoires les plus emblématiques du Dr. Seuss en produisant cinq séries animées et programmes spéciaux pour les tout-petits. Ces projets s'inspirent de récits que les enfants adorent tels que Horton Hears a Who!The SneetchesOne Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish et Wacky Wednesday ainsi que de personnages adorables tels que Thidwick l'élan au grand cœur. La productrice exécutive Dustin Ferrer (Esmé & Roy, Shimmer et Shine, Le village de Dany) chapeautera les cinq projets en tant que showrunner, épaulée par d'autres talents de la discipline dont les noms seront dévoilés dans les semaines à venir. Cette association entre Netflix et Dr. Seuss Enterprises vient étoffer le partenariat existant entre les deux sociétés qui a déjà présidé, en 2019, à la création de la série animée plébiscitée par la critique Les œufs verts au jambon dont la deuxième saison, très attendue, sort le 8 avril 2022.

Ces nouveaux titres Dr. Seuss seront la tête de proue du développement de l'offre Netflix pour les tout-petits. Illustrant le concept des apprentissages de base, ces nouveaux programmes s'attacheront à explorer les thèmes de la diversité et du respect des autres à travers des histoires rigolotes et palpitantes fidèles à l'humour fantasque, à l'imagerie emblématique et au style musical du Dr. Seuss.

« On trouve chez Netflix de nombreux personnages chéris par les enfants, dont ceux des livres du Dr. Seuss qui figurent dans les bibliothèques familiales depuis des générations. Je suis très fière d'ajouter ces histoires adorées de tous au catalogue des séries Netflix dans une version remise au goût du jour qui parle aux spectateurs d'aujourd'hui », se réjouit Heather Tilert, directrice des contenus pour les tout-petits chez Netflix.

Susan Brandt, PDG de Dr. Seuss Enterprises, ajoute : « Chez Dr. Seuss Enterprises, nous sommes fiers de notre collaboration avec Netflix qui participe de notre recherche constante de nouvelles façons captivantes de faire connaître nos histoires, nos personnages et nos messages aux jeunes générations de fans. Netflix a un savoir-faire unique qui lui permet d'adapter les classiques pour en faire de merveilleuses créations originales mettant l'accent sur l'imagination, l'humour et l'éducation. La série animée primée Les œufs verts au jambon démontre à quel point notre partenariat a été fructueux jusqu'à présent, et nous espérons continuer sur la voie du succès avec nos futurs projets. »

Netflix a donné le feu vert aux projets inspirés des livres suivants :

One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish

Accroche : Cette série suit les aventures de deux poissons adorables, mais différents en tous points. Le poisson rouge et le poisson bleu se noient sans cesse dans des situations loufoques qui permettent de présenter aux tout-petits le vocabulaire des contraires.

Format : Série, épisodes de 7 min et clips musicaux de 2 min

Animation : 2D

The Sneetches

Accroche : Depuis la nuit des temps, de drôles d'oiseaux, certains avec une étoile sur le ventre, d'autres sans, arpentent les plages en évitant soigneusement de se croiser. Mais un jour, deux jeunes oiseaux se lient d'amitié et prouvent à leurs communautés respectives qu'il est possible de célébrer ses différences, au lieu de les éviter.

Format : Programme spécial de 45 min

Animation : 3D

Wacky Wednesday

Accroche : Dans une petite ville on ne peut plus normale, le mercredi, c'est foldinguerie ! Heureusement, une jeune personne de dix ans experte en la matière sait que l'humour inspire la créativité et trouve une solution foldingue à tous les problèmes foldingues !

Format : Série, épisodes de 11 min

Animation : Médias mixtes

Horton Hears a Who!

Accroche : Cette série suit le jeune Horton parti explorer la jungle avec ses deux meilleurs amis. Ensemble, ils vont vivre d'incroyables aventures, aider leur communauté et apprendre à se battre pour ce qui est juste.

Format : Série, épisodes de 11 min

Animation : 3D

Thidwick The Big-Hearted Moose

Accroche : Un élan grognon décide de devenir le plus heureux des élans de son troupeau et demande au gentil Thidwick de l'aider. Entraîné dans une drôle d'aventure, Thidwick découvre que la clé du bonheur est la gentillesse.

Format : Programme spécial de 45 min

Animation : 3D

