Netflix a été poursuivi jeudi pour au moins 170 millions de dollars par une Écossaise qui s'est déclarée diffamée en raison de son interprétation d'un harceleur dans la mini-série à succès "Baby Reindeer".

La plaignante, Fiona Harvey, a publiquement affirmé être la source d'inspiration du personnage de Martha, interprété par l'actrice Jessica Gunning, qui lui ressemble physiquement et qui est, comme elle, avocate à Londres.

Mais dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Los Angeles, Mme Harvey affirme que Netflix et le créateur de "Baby Reindeer", Richard Gadd, sont allés trop loin en suggérant dans la série, qui se présente comme une "histoire vraie", qu'elle était une harceleuse condamnée à deux reprises à cinq ans de prison.

Mme Harvey a nié avoir harcelé M. Gadd, qui incarne dans la série une version fictive de lui-même appelée Donny Dunn, ou avoir été condamnée ou emprisonnée.

Mais elle a déclaré que de nombreuses personnes ne pouvaient pas faire la différence et que des milliers d'utilisateurs de Reddit et de TikTok parlaient d'elle comme de la "vraie" Martha.

"Les défendeurs ont raconté ces mensonges et n'ont jamais cessé de le faire, parce que c'était une meilleure histoire que la vérité, et que les meilleures histoires rapportaient de l'argent", indique la plainte.

Netflix n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La plainte réclame au moins 50 millions de dollars chacun pour les dommages réels, les dommages compensatoires, y compris la souffrance morale, et les bénéfices, ainsi qu'au moins 20 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs.

M. Harvey a intenté cette action deux jours après que Netflix a réglé un procès en diffamation intenté par l'ancienne procureure Linda Fairstein à propos de son portrait dans "When They See Us", une série de 2019 sur l'affaire des cinq viols de Central Park, trois décennies plus tôt.

Netflix a accepté de déplacer une clause de non-responsabilité indiquant que certains personnages peuvent avoir été modifiés à des fins dramatiques au début des épisodes, au lieu du générique de fin. La société a également accepté de verser un million de dollars à une organisation à but non lucratif qui aide à libérer les personnes condamnées à tort.

L'affaire est la suivante : Harvey v Netflix Inc et al, U.S. District Court, Central District of California, No. 24-04744.