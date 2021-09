Netflix fait la razzia aux Emmy Awards et laisse les miettes à HBO et Apple TV+

© AOF 2021

Netflix est ressorti grand vainqueur de la cérémonie des Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télévision, qui se sont tenus hier soir à Los Angeles. La plateforme de streaming a en effet vu sa production "The Crown", une série sur la famille royale d'Angleterre, être récompensée par 7 statuettes, notamment celle de meilleure série dramatique, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure actrice (pour Olivia Colman, qui interprète Elizabeth II) ou encore meilleur acteur (pour Josh O’Connor, qui joue le prince Charles). En tout, Netflix a remporté 44 prix.HBO Max, la plateforme de WarnerMedia, filiale d'AT&T, a elle remporté 19 trophées grâce essentiellement à ses séries "Hacks" et "Mare of Easttown".“Ted Lasso", la série produite par Apple et disponible sur Apple TV+, a pour sa part remporté 10 Emmy, dont celui de la meilleure série humoristique.