Netflix : hausse de 12% du BPA au 4e trimestre

Netflix a publié jeudi soir, au titre des trois derniers mois de 2021, un BPA en hausse de près de 12% à 1,33 dollar, avec une marge opérationnelle en retrait de 6,2 points à 8,2%, mais dépassant son objectif initial (6,5%) grâce à des dépenses en contenu moindres que prévu.



Le géant du streaming de films et de séries a vu ses revenus progresser de 16% à 7,71 milliards de dollars, sur une augmentation de 9% des abonnements payants moyens et une hausse de 7% du revenu moyen par abonné (soit deux points de plus qu'au trimestre précédent).



Netflix revendique ainsi une marge opérationnelle améliorée de trois points à 21% sur l'ensemble de l'année écoulée, dépassant ainsi son objectif annuel qui était de 20%, et déclare l'anticiper pour l'heure entre 19 et 20% pour son exercice 2022.



