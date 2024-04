Netflix : le titre trébuche après une publication contrastée

Netflix a fait part hier soir de prévisions annuelles un peu inférieures aux attentes et de sa décision d'arrêter la publication de ses chiffres de nouveaux abonnés, ce qui entraînait une chute de près de 8% de son titre à la Bourse de New York vendredi dans les premiers échanges.



Le spécialiste américain de la vidéo sur Internet a pourtant dévoilé jeudi des chiffres de nouveaux abonnés nettement plus élevés qu'attendu au premier trimestre.



L'entreprise dit avoir gagné plus de 9,3 millions de nouveaux abonnés en termes nets sur les trois premiers mois de l'année, contre un chiffre de cinq millions attendu en moyenne par les analystes.



Dans une note de réaction, les analystes de BofA indiquent avoir relevé de 650 à 700 dollars leur objectif de cours sur le titre suite à ces performances, tout en réitérant leur recommandation d'achat.



Certains professionnels jugent toutefois que les prévisions communiquées par le groupe californien au titre du deuxième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2024 s'avèrent, elles, plutôt décevantes.



Pour le trimestre en cours, Netflix a déclaré viser une croissance de 16% de son chiffre d'affaires, à comparer avec 15,9% au premier trimestre, mais sa prévision pour 2024 est plus modeste, entre 13% et 15%.



Les investisseurs semblent surtout douchés par l'annonce que la société a décidé de ne plus dévoiler les chiffres de ses nouveaux abonnés à partir de ses publications trimestrielles de 2025.



'Il est peut-être encore un peu trop tôt pour l'affirmer, mais le problème est que la croissance du nombre d'abonnés s'est considérablement ralentie en 2022 (avant la fin du partage de codes), ce qui pourrait constituer un signe avant-coureur d'un ralentissement de la croissance à venir', décryptent les équipes de BofA.



D'après Wedbush, cette décision est cohérente avec sa théorie selon laquelle Netflix est actuellement en train de basculer d'un modèle de forte croissance avec une rentabilité limitée vers une croissance plus faible, mais plus profitable.



'Malgré tout, ce pivot vers une rentabilité élevée et une croissance ralentie est encore loin d'être accompli', souligne le bureau d'études.



Pour certains analystes, cette publication trimestrielle est tout simplement l'occasion de prendre ses bénéfices après le spectaculaire parcours boursier signé par le spécialiste de la VOD ces derniers mois.



'Même si ces résultats et les perspectives sont plutôt solides, nous ne voyons que peu de catalyseurs susceptibles de soutenir la croissance lors des prochains trimestres', avertit ainsi le broker canadien Canaccord Genuity.



'Sachant que le titre a bondi de près de 90% ces 12 derniers mois et d'environ 25% depuis le début de l'année, les investisseurs seraient bien inspirés d'aller trouver du potentiel haussier ailleurs', ajoute-t-il, abaissant son conseil sur le titre de 'achat' à 'conserver'.



