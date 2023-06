Netflix : les actionnaires rejettent une proposition d'augmenter la rémunération des dirigeants

Les actionnaires de Netflix ont rejeté une proposition d'augmentation des rémunérations des dirigeants de l'entreprise, lors d'un vote non contraignant qui s'est déroulé pendant la réunion annuelle des actionnaires le 1er juin. Ce vote, qui intervient alors que la grève des scénaristes hollywoodiens entre dans son deuxième mois, a été perçu comme une manifestation de soutien à ces derniers.



Selon les conditions soumises au vote des actionnaires, Ted Sarandos et Greg Peters, codirecteurs généraux de Netflix, verraient leurs salaires plafonnés à 3 millions de dollars chacun.



Mais ils auraient également droit à un minimum de 50 % d'options d'achat d'actions et à un programme de primes annuelles en espèces basées sur les performances, ce qui porterait leur rémunération totale à environ 40 millions de dollars et 34 millions de dollars respectivement.