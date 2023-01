Netflix : les bénéfices ont fondu au 4e trimestre

Netflix publie un chiffre d'affaires de 7,85 Mds$ au titre du 4e trimestre 2022, en hausse de 1,9% par rapport à la même période un an plus tôt.



Par rapport au 4e trimestre 2021, l'EBIT recule de 12,9%, à 550 M$, tandis que le bénéfice net ressort à 55 M$, marquant un recul de 90%.



Le BPA trimestriel est donc lui aussi en très net recul, passant de 1,33$ à 0,12$ en douze mois, inférieur à ce que prévoyait la société (0,36$).



Netflix pointe notamment la dépréciation du dollars et des pertes sur sa dette libellée en euros.



Netflix revendique par ailleurs 230 millions d'abonnés (un chiffre supérieur à sa prévision de 227 millions), ce qui représente une hausse de 4% par rapport au 4e trimestre de l'exercice précédent.



Pour le 1er trimestre 2023, la plateforme cible un chiffre d'affaires de 8,17 Mds$ et un bénéfice net de 1275 M$ engendrant un BPA de 2,82$.





