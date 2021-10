Netflix : les films et séries comme moteurs du tourisme

Netflix et l'Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) ont présenté vendredi à Madrid les conclusions d'un rapport consacré au rôle des films et des séries comme moteurs du tourisme et d'affinité culturelle.



Une étude qui a permis de valider, selon les deux partenaires, que la production audiovisuelle d'un pays suscitait aussi un intérêt accru envers son patrimoine, sa culture et sa langue.



La finalité première du rapport était d'aider les acteurs du secteur du tourisme à mettre en oeuvre des politiques rendant leurs destinations attrayantes aux yeux des producteurs de l'audiovisuel.



Pour cela, l'OMT et Netflix recommandent d'investir dans les compétences et la formation pour développer les industries créatives et du cinéma au niveau local et disposer des talents, des infrastructures et de capacités de production 'de haut niveau'.



Le rapport confirme ce que beaucoup d'observateurs pressentaient déjà intuitivement, l'Islande proposant déjà un itinéraire permettant de partir à la découverte des lieux de tournage de 'Game of Thrones' dans l'île.



Les conclusions de l'étude ont été présentées dans le contexte d'Iberseries Platino Industria, le plus grand rendez-vous international de professionnels liés à l'industrie audiovisuelle en langue espagnole et portugaise.



