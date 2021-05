Netflix : Améliorer l'inclusion et la diversité dans la musique et le son→

Responsables musicaux Netflix impliqués : en haut, de gauche à droite se trouvent Jackie Shuman, Charlene Huang, Steven Gizicki et Lisa Azille. En bas, de gauche à droite : Vince Villanueva, Bridget Ward, Margaret Yen et Gabrielle Mandel.

Chez Netflix, la représentation à l'écran passe de manière tout aussi importante par la représentation parmi les personnes travaillant hors champ. Et cela vaut pour le son comme pour l'image. Qu'il s'agisse de sélectionner une compositrice prometteuse pour sa première apparition au générique d'un film, comme Tamar-Kali avec sa puissante composition originale pour Mudbound, ou de confier la supervision musicale de Self Made : D'après la vie de Madam C.J. Walker à la talentueuse Morgan Rhodes pour la création d'une bande-son composée exclusivement de voix d'artistes noires, de nouvelles voix dans la musique et le son peuvent ouvrir nos oreilles à d'autres univers et perspectives.

C'est pour cette raison que nous sommes déterminés à trouver de nouveaux musiciens, compositeurs et artistes émergents dans ces domaines. Et nous voulons nous investir encore plus dans le développement des méthodes que nous utilisons pour repérer de nouveaux talents.

Ces dernières années, nos équipes musicales ont organisé de nombreux événements de prise de contact et de réseautage destinés aux talents émergents et issus de groupes sous-représentés dans l'industrie de la musique. Et lorsque ces événements ont été interrompus en mars 2020 en raison du COVID, nous n'avons pas eu envie de mettre fin aux programmes.

Nous avons alors décidé d'organiser une série d'événements en ligne, dont des séances de questions-réponses centrées sur la diversité et l'inclusion dans l'industrie de la musique, ou encore des rencontres virtuelles mettant en contact des compositeurs et des superviseurs musicaux issus de groupes sous-représentés avec des réalisateurs et des producteurs.

Pour les événements du premier type, nous avons animé des séances de questions-réponses virtuelles avec des organisations à but non lucratif telles que She Is the Music et shesaid.so, qui soutiennent les femmes et les minorités de genre dans la musique, Pride in Music, qui défend les membres de la communauté LGBTQ+, ou encore la Sphinx Organization, qui tente de remédier à la sous-représentation des personnes de couleur dans la musique classique.

« Nous avons reçu un feedback inestimable de l'équipe au cours de la séance qui a permis d'aborder de nombreux sujets tout en offrant à nos artistes une plateforme pour présenter leur travail et poser des questions, qui les aideront à faire progresser leurs carrières », a déclaré Andre Dowell, Chief of Artist Engagement pour la Sphinx Organization (ici en photo). « Nous avons reçu un feedback inestimable de l'équipe au cours de la séance qui a permis d'aborder de nombreux sujets tout en offrant à nos artistes une plateforme pour présenter leur travail et poser des questions, qui les aideront à faire progresser leurs carrières », a déclaré Andre Dowell, Chief of Artist Engagement pour la Sphinx Organization (ici en photo).

Ces séances de questions-réponses trimestrielles, organisées par Jackie Shuman et Bridget Ward, respectivement de nos équipes Musique marketing et Production créative musicale, ont permis aux membres de ces organisations d'interroger directement un panel de responsables musicaux Netflix dans les domaines du marketing, des autorisations et de la création exerçant dans les secteurs des films, des séries, de l'animation et des programmes jeunesse et famille.

Après chaque séance de questions-réponses, les participants ont été invités à envoyer leur musique à Netflix pour bénéficier d'un retour et de commentaires et dans l'optique d'éventuelles futures collaborations. Ces titres sont également ajoutés à une base de données Netflix interne à laquelle les équipes musicales se réfèrent dans le cadre d'une exploitation sous licence ou pour répondre à des besoins spécifiques.

Nos réunions plus intimistes, appelées 'Music Virtual Connections', ont été organisées par Gabrielle Mandel et Lisa Azille de l'équipe Production créative musicale dans le cadre de notre groupe ION (Inclusion, Outreach et Networking). Nous avons organisé 33 rencontres en ligne avec des personnalités telles que les compositeurs Sherri Chung (Riverdale), Amritha Vaz (Home) et Toby Chu (Bao), ainsi que Jon Batiste (Soul) et Michael Abels (Get Out), tous deux récompensés aux Oscars. Les superviseurs musicaux Yvette Metoyer (Halt and Catch Fire) et Aaron Byrd (Dans leur regard), les réalisateurs Jason Hehir (The Last Dance), Jorge Gutierrez (Maya, princesse guerrière) et Alex Stapleton (Pride) ou encore les productrices Jinko Gotoh (La légende de Klaus) et Julia Pistor (The Magician's Elephant) ont également participé.

Jusqu'à présent, ces événements nous ont permis d'accueillir plus de 400 participants, et le calendrier continue de s'étoffer. Ils ont déjà engendré d'excitantes opportunités. Plusieurs artistes ayant échangé avec shesaid.so et She Is the Music ont ensuite travaillé sur des reprises d'un standard pour la campagne marketing d'une série dramatique Netflix à venir. Et nous sommes très heureux que d'autres compositeurs et superviseurs musicaux que nous avons rencontrés soient pris en considération pour de prochains projets Netflix. Les débuts sont prometteurs et nous sommes enthousiastes à l'idée de proposer de nouvelles voix et de nouveaux sons pour raconter nos histoires.