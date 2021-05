Netflix : Derniers ajouts à la distribution de la série "Sandman" et genèse du casting→

Tous les après-midi, un e-mail m'informe que les 'rushes' de Sandman sont prêts à être visionnés. C'est mon moment préféré de la journée. Et toutes les deux semaines, je reçois un autre e-mail m'annonçant qu'un épisode est terminé et que je peux le regarder. C'est mon moment préféré du mois.

Sandman est en cours de réalisation et comment dire... c'est Sandman : la meilleure chose au monde.

Vous savez que Sandman s'inspire de ma série de comics du même nom. Riche mélange de mythologie moderne et de fantastique obscur, Sandman lie étroitement fiction contemporaine, drame historique et légendes pour raconter l'histoire de ceux dont le destin a été touché par Morphée, le Maître des Rêves, tandis que celui-ci tente de racheter les erreurs cosmiques (et humaines) qu'il a commises au cours de sa longue existence.

Vous connaissez déjà certains noms : Tom Sturridge(il) est Dream des sept Éternels, Gwendolyn Christie(elle)incarne Lucifer, Sanjeev Bhaskar (il) et Amid Chaudry (il) interprètent Caïn et Abel, Charles Dance (il) joue Roderick Burgess, Vivienne Acheampong (elle) se glisse dans la peau de Lucienne et Boyd Holbrook (il) endosse le rôle du Corinthien.

Mais il restait des rôles à pourvoir et j'ai pensé que vous aimeriez connaître certains des acteurs que nous avons sélectionnés, ainsi que les raisons de nos choix.

DEATH - Sœur de Dream, plus sage, plus gentille et beaucoup plus intelligente que lui. Plus difficile à caster qu'on aurait pu le penser (ou que je le pensais, en tous cas). Des centaines de comédiennes talentueuses du monde entier ont passé les auditions et elle étaient toutes excellentes, mais aucune n'était parfaite. Il nous fallait quelqu'un qui soit capable de dire ses quatre vérités à Dream, mais aussi d'être celle qu'on souhaite rencontrer au terme de sa vie. Lorsque nous avons vu l'audition de Kirby Howell-Baptiste, nous avons su que nous tenions notre Death.

DESIRE - Adelphe de Dream, Desire incarne tout ce que vous pourriez désirer et se transforme selon vos envies. Desire et Dream entretiennent une relation compliquée, comme souvent en famille. Nous venions tout juste de commencer nos recherches quand MasonAlexander Park (iel) nous a contactés via Twitter pour nous annoncer sa candidature. Nous sommes ravis qu'iel ait obtenu le rôle.

DESPAIR - Sœur de Dream et jumelle de Desire. Personnage le plus sombre des Éternels, elle incarne ce moment où tout espoir est perdu. Elle sera interprétée par Donna Preston (elle), dont la performance glaçante et triste nous permettra de mesurer sa souffrance.

JOHANNA CONSTANTINE - Aventurière de l'occultisme au XVIIIe siècle et arrière-arrière-arrière-grand-mère de John Constantine. Ce personnage de Sandman est devenu si populaire qu'il a même bénéficié de sa propre série spin-off. J'ai créé Johanna pour occuper dans le passé la fonction que remplit John Constantine dans le présent. En construisant la première saison, puisque nous savions que nous allions rencontrer Johanna dans le passé, nous nous sommes demandé ce qui se passerait si nous rencontrions en plus une version d'elle à l'heure actuelle. Nous avons tenté l'expérience et le script est devenu plus pétillant, plus énergique et d'une certaine manière, plus amusant. Après l'avoir écrite, il fallait l'incarner et c'est Jenna Coleman qui a répondu à toutes nos attentes : elle est une Johanna solide, brillante, maligne, hantée et probablement condamnée.

ETHEL CRIPPS - Amour de Roderick Burgess et mère de John Dee, Ethel Cripps a un rôle discret mais vital dans les comics, qui a gagné en importance dans la série. Dans les années 1920 et 1930, elle est interprétée par Niamh Walsh (elle) : une jeune femme qui a été trahie et est déterminée à survivre. À l'époque actuelle, désormais femme aux identités multiples et aux mensonges encore plus nombreux, elle est interprétée par l'excellente Joely Richardson.

JOHN DEE - Le fils d'Ethel est dangereux. Rendu fou il y a bien longtemps, il est désormais lancé dans une quête de vérité qui pourrait bien détruire le monde. Il nous fallait un acteur capable de vous briser le cœur et de conserver votre sympathie alors même qu'il vous emporte dans les ténèbres. Nous avons eu beaucoup de chance que David Thewlis (il) accepte le rôle.

Nous tournons actuellement 'La Maison de poupée', le deuxième tome de la série Sandman. C'est l'histoire de :

ROSE WALKER - Une jeune femme à la recherche de son frère disparu, qui se découvre une famille qu'elle ignorait et un lien avec Dream qu'aucun des deux ne peut briser. Il nous fallait quelqu'un de suffisamment jeune pour susciter l'inquiétude lorsqu'elle s'aventure dans des endroits dangereux. Le Corinthien (Boyd Holbrook) l'attend, après tout... Kyo Ra (elle) compose une Rose parfaite.

LYTA HALL - Amie de Rose et jeune veuve pleurant la disparition de son mari Hector. Rose ne sait pas encore qu'Hector a commencé à apparaître dans les rêves de Lyta, ou que des choses étranges se produisent. Razane Jammal (elle) interprète Lyta et est formidable.

UNITY KINKAID - Héritière et mystérieuse bienfaitrice de Rose. Désormais éveillée après avoir passé un siècle à dormir sans vivre sa vie, elle est jouée par Sandra James Young (elle).

GILBERT - Protecteur bienveillant de Rose Walker, aussi habile à manier le paradoxe que la canne-épée. Stephen Fry (il) est un joyau de la couronne britannique, ou presque, mais on oublie parfois qu'il est aussi un remarquable comédien. J'ai dû me pincer en regardant les rushes où il apparaît costumé et maquillé : le comic avait pris vie.

MATTHEW - Émissaire de confiance de Dream et corbeau de son état. Pensant que nos animaux seraient en images de synthèse, je me suis trouvé à la fois estomaqué et emballé lorsque les rushes ont commencé à arriver et que j'ai pu assister à ces scènes où Dream parle à... un corbeau. Sauf que les corbeaux ne parlent pas. La question était donc de savoir si nous pouvions trouver un acteur qui saurait convaincre les spectateurs de s'intéresser à un mort désormais réincarné en oiseau - un oiseau qui n'a pas une vision très claire de la situation et qui ne sait pas non plus si tout ça est une bonne idée. Pouvions-nous trouver un acteur voix qui avait également été suffisamment fan de Sandman pour faire la queue avec ses exemplaires du comic lors des séances de dédicaces ? Oui, et l'oiseau rare s'appelle Patton Oswalt (il). Patton est la première personne que nous avons approchée et la première personne que nous avons castée, la veille du jour où nous avons pitché Sandman à Netflix.

Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive et il nous reste quelques histoires de casting à vous raconter. J'ai hâte que vous puissiez commencer à regarder la série.