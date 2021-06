Netflix : Indice de performance des FAI concernant Netflix pour le mois de mai 2021→

Les Philippines ont enregistré deux hausses significatives en mai sur l'indice de performance des FAI pour Netflix qui est mis à jour chaque mois pour savoir quels fournisseurs d'accès Internet (FAI) offrent la meilleure expérience de streaming Netflix aux heures de grande écoute.

Royal Cable et SKYCABLE ont tous deux gagné 0,4 mégabit par seconde (Mbit/s), passant ainsi de 2,6 à 3 Mbit/s.

Ailleurs, en Équateur, ETAPA DSL/WiMax gagne 0,4 Mbit/s, passant de 2 à 2,4Mbit/s. Les Philippines et l'Équateur sont deux des 25 pays et régions qui enregistrent une hausse moyenne de 0,2 Mbit/s.

À Taïwan, quatre FAI enregistrent une baisse de leurs performances en mai. Taiwan Broadband chute de 0,4 Mbit/s et passe de 3,4 à 3 Mbit/s. HiNet, Taiwan Mobile et FarEasTone chutent quant à eux de 0,2 Mbit/s et passent à 3 Mbit/s, 2,8 Mbit/s et 2,6 Mbit/s, respectivement.

Ailleurs en Asie, le fournisseur koweïtien BOnline enregistre une chute de 0,2 Mbit/s et passe de 2,6 à 2,4 Mbit/s.

En Amérique latine, quatre FAI enregistrent des baisses de performances. En Bolivie, COTAS chute de 0,2 Mbit/s et passe de 3 à 2,8 Mbit/s. En Argentine, SuperCanal chute de 0,2 Mbit/s et passe de 2,8 à 2,6 Mbit/s. En Colombie, Emcali chute de 0,2 Mbit/s et passe de 2,4 à 2,2 Mbit/s. À Trinité-et-Tobago, Blink chute de 0,2 Mbit/s et passe de 2 à 1,8 Mbit/s.

En Europe, le fournisseur islandais Hringidan enregistre une chute de 0,2 Mbit/s et passe de 3,2 à 3 Mbit/s.

En mai, 17 pays et régions avaient atteint le plus haut niveau de performances. L'Allemagne, l'Australie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, Hong Kong, la Hongrie, Israël, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède, la Suisse et la Thaïlande présentent un débit moyen de 3,6 Mbit/s.

L'indice de performance des FAI porte uniquement sur le service Netflix aux heures de grande écoute. Il ne s'agit pas d'une mesure de performances générale incluant les autres services/données susceptibles de circuler sur le réseau des FAI en question. Une performance supérieure sur Netflix se traduit généralement par une meilleure qualité d'image, un temps de démarrage plus court et moins d'interruptions. Pour vérifier le débit actuel de votre connexion Internet, rendez-vous sur https://FAST.com à partir de votre navigateur ou téléchargez l'application FAST Speed TestiOS ou Android.