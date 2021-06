Netflix : La société Amblin Partners de Steven Spielberg conclut un partenariat avec Netflix→

Hollywood et Universal City, Californie, le 21 juin 2021 - Amblin Partners, le studio international de cinéma et de télévision dirigé par Steven Spielberg, et Netflix ont annoncé avoir conclu un accord de partenariat portant sur plusieurs longs-métrages par an.

Steven Spielberg, président de la société Amblin Partners, déclare : « Chez Amblin, raconter des histoires a toujours été au centre de nos projets. Dès que Ted et moi avons commencé à évoquer l'idée d'un partenariat, il était parfaitement évident que nous tenions une opportunité extraordinaire d'explorer de nouveaux horizons ensemble et de toucher le public différemment. Ce débouché inédit pour nos films, en plus des histoires que nous allons continuer à raconter avec Universal et nos autres partenaires, me procure une grande satisfaction personnelle dans la mesure où je vais partager cette aventure avec Ted. Je suis extrêmement impatient de travailler avec lui, avec Scott et avec toute l'équipe Netflix. »

Ted Sarandos, co-PDG et directeur des contenus chez Netflix, ajoute : « Steven Spielberg est un leader et créateur visionnaire. Il a nourri mon imaginaire et celui de tant d'autres à travers le monde grâce à des récits et personnages inoubliables qui nous ont marqués, inspirés et éveillés. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe Amblin et sommes honorés d'écrire avec Steven ce nouveau chapitre de son histoire cinématographique. »

Jeff Small, PDG d'Amblin Partners, poursuit : « En approfondissant nos liens avec Netflix dans le cadre de ce nouveau partenariat consacré aux films, nous surfons sur la vague d'une collaboration extraordinairement fructueuse avec la télévision et le cinéma depuis de nombreuses années. La plateforme globale qu'ils ont bâtie, qui compte plus de 200 millions d'abonnés, n'est plus à présenter et nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir la possibilité de travailler de près avec Scott et son équipe pour présenter les histoires emblématiques d'Amblin au public de Netflix. »

Scott Stuber, responsable des films à l'international chez Netflix, conclut : « Amblin et Steven Spielberg sont synonymes de divertissement de premier ordre. Leur passion et leur talent se combinent pour produire des films qui captivent et stimulent le public. Nous sommes impatients de travailler avec Steven, Jeff et toute la famille Amblin à l'élaboration d'un nouveau catalogue de films qui raviront les futures générations. »

CAA a conseillé Amblin Partners dans l'élaboration de l'accord.

Parmi les derniers succès critiques et commerciaux d'Amblin, citons Green Book: Sur les routes du Sud, Oscar du meilleur film, et 1917, récompensé trois fois aux Oscars et deux fois aux Golden Globes, et ayant engrangé plus de 385 millions de dollars au box-office mondial. Les deux sociétés ont déjà collaboré au film Les Sept de Chicago, nommé aux Oscars, et travaillent actuellement au long-métrage que Bradley Cooper consacre à Leonard Bernstein, Maestro, qui en est au stade de la préproduction.

À PROPOS D'AMBLIN

Amblin Partners est une société de production audiovisuelle pour le cinéma et la télévision dirigée par Steven Spielberg, qui développe et produit des films sous les bannières Amblin Entertainment et DreamWorks Pictures et comprend Amblin Television, leader de longue date en matière de programmation de qualité. Parmi les partenaires investisseurs de la société, citons Reliance Entertainment, Entertainment One (eOne), Alibaba Pictures et Universal Pictures.

À PROPOS DE NETFLIX

Avec 208 millions d'utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries, documentaires et films dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le leader mondial du divertissement en streaming. Grâce à un forfait sans engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés. L'utilisateur peut regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune publicité.