Netflix : Mark Millar évoque "Jupiter's Legacy" et les projets à venir de Millarworld→

Il faut que ce soit l'histoire de super-héros la plus fabuleuse de tous les temps.

C'est la première chose que j'ai écrite dans mon carnet quand j'ai commencé à travailler sur Jupiter's Legacy en 2012. C'était mettre la barre drôlement haut pour quelqu'un qui n'avait même pas encore imaginé une seule ligne de dialogue !

Après dix ans passés à écrire des bandes dessinées, je savais que j'avais envie de devenir indépendant et de raconter d'autres sortes d'histoires de super-héros. Quand j'ai commencé Jupiter's Legacy, nous venions juste d'avoir notre deuxième enfant, avec ma femme, et j'étais plutôt focalisé sur les histoires de famille. On ne voit pas beaucoup d'histoires de super-héros avec des enfants. Je me suis dit : « Si un gars aussi cool que Superman et une nana aussi géniale que Wonder Woman se mariaient et avaient des enfants, ça donnerait quoi ? » C'est une dynamique fascinante, et ce serait particulièrement compliqué pour les enfants d'être à la hauteur des attentes de leurs parents et de leur héritage.

Ça m'a inspiré, alors j'ai griffonné des scènes et écrit des notes sur des Post-it pendant deux bons mois, créant tout un univers de personnages et d'éléments, les reliant les uns aux autres. Mon bureau semblait sorti d'une séquence de Zodiac, tellement il y avait de diagrammes avec des flèches pointant vers des personnages qui n'apparaîtraient peut-être que très brièvement. Mais leur imaginer 30 ans d'histoire m'a permis de les connaître plus intimement que certains de mes meilleurs amis.

Quand Lucy, ma femme, et moi-même avons vendu Millarworld à Netflix en 2017, notre priorité était Jupiter's Legacy. Nous avions flirté avec l'idée d'un film, mais Netflix nous offrait la possibilité de travailler à une adaptation aussi détaillée que nécessaire. Toutes mes notes griffonnées et mes Post-it pourraient alors se matérialiser dans leur entier, au lieu de finir condensés en un film en trois actes.

Bien que j'aie vu nombre de versions du montage, je ne me lasse jamais de regarder ce que ce casting et cette équipe de rêve ont réussi à créer. J'espère que vous aimerez le résultat autant que moi.

Puisque je m'apprête à partager ce travail avec les spectateurs aux quatre coins du monde, je vais aussi en profiter pour faire le point sur quelques-uns de nos projets. Nous travaillons de façon réfléchie et concertée, nous prenons notre temps pour construire chacune de nos histoires de manière organique. Notre catalogue est pensé pour une grande variété de contenus, mais vous reconnaîtrez l'ADN de Millarworld dans chacun d'entre eux : toujours sous l'angle « les artistes et les fans d'abord ».

Commençons par les nouvelles :

Nous travaillons actuellement sur une série d'espionnage en prise de vues réelles de six épisodes, ma première depuis Kingsman : Services secrets, mais d'un genre très différent. Je suis un fan absolu du scénariste depuis vingt ans, et c'est le seul que j'aie contacté pour ce projet. Cette série a tout ce qu'il faut pour devenir l'une des plus grosses franchises que j'aie jamais créées. Je suis super enthousiaste, et j'espère que vous le serez aussi !

Je suis aussi heureux de pouvoir vous dire que le développement de The Magic Order a repris, après l'arrêt imposé par les incertitudes de l'année dernière. Le recul nous a donné l'occasion de reprendre avec un regard neuf et nous devrions retrouver l'équipe de scénaristes très bientôt. J'ai créé ce titre en pensant à une série en prise de vues réelles, mais les fans de bande dessinée le savent bien, j'adore aussi le format papier. Je suis ravi de pouvoir annoncer que le volume 2 de The Magic Order, du légendaire Stuart Immonen, sortira en octobre et qu'il sera immédiatement suivi du volume 3 du sensationnel dessinateur européen Gigi Cavenago. Les trois couvertures sont disponibles ici.

Quant au développement d'American Jesus, il se passe à merveille, chapeauté par les efficaces et talentueux Everardo Gout (Marvel's Luke Cage, Sacred Lies) et Leopoldo Gout (Le Grand Jeu, Instinct). Netflix nous a accordé une telle liberté créative que je n'en reviens toujours pas, d'autant que cette série comprendra des dialogues en espagnol et en anglais.

Nous avons hâte que le monde découvre l'adaptation en anime de Super Crooks dans les prochains mois. Cette bande dessinée bourrée d'action sur un casse perpétré par huit super-vilains est déclinée en 13 épisodes de 30 minutes dont la production est signée Bones.inc (My Hero Academia, Mob Psycho 100, Godzilla Singular Point). Les premiers extraits de cette série attendue avec impatience seront dévoilés au festival d'Annecy, en juin.

Côté cinéma, Reborn est en cours d'écriture par Bek Smith, une scénariste révélée par le dénicheur de talents Marvel Writing Program. Nous avons réussi à convaincre Chris McKay (Lego Batman, le film) de réaliser le film et Sandra Bullock de le produire avec Vertigo Entertainment. Les films Empress, Huck et Sharkey the Bounty Hunter sont aussi en cours de développement. Enfin, nous avons ajouté Prodigy à notre catalogue, un film au scénario phénoménal de Matthew et Ryan Firpo (Marvel's The Eternals).

Restez à l'écoute pour plus d'informations !