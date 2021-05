Netflix : annonce les bénéficiaires de son tout premier fonds britannique pour les talents documentaires→

'On ne s'ennuie pas en Grande-Bretagne, regardez !'

LIEN VERS LES IMAGESICI (Crédits photo : Getty Images / Dave Benett)

Aujourd'hui, Netflix révèle les dix équipes de cinéastes britanniques en herbe qui bénéficieront d'un financement dans le cadre de son premier fonds pour les talents documentaires au Royaume-Uni. Chacune des équipes recevra jusqu'à 40 000 livres destinées à la création de son propre court-métrage documentaire, d'une durée de 8 à 12 minutes, sur le thème suivant : 'Britain's Not Boring And Here's a Story.' ('On ne s'ennuie pas en Grande-Bretagne, regardez !')

Vingt et une équipes présélectionnées ont été invitées à présenter leurs projets à Netflix le vendredi 21 mai. À l'issue de délibérations approfondies, les équipes gagnantes ont été choisies par un jury composé de professionnels reconnus du secteur : Akua Agyemfra (spécialiste en stratégies culturelles, bea.London / #Merky), Jamal Edwards MBE (entrepreneur, fondateur et directeur général de SB.TV), Joanna Natasegara (productrice, réalisatrice et fondatrice de la société de production primée aux Oscars, Violet Films), Jonny Taylor (membre de l'équipe des commandes de documentaires originaux chez Netflix), Kate Townsend (responsable des commandes de documentaires originaux chez Netflix), Kirsten Johnson (réalisatrice, directrice de la photographie et cadreuse primée), Lindsey Dryden (productrice primée aux Emmys, réalisatrice et fondatrice de Little By Little Films), et Shanida Scotland (directrice du pôle cinéma chez Doc Society).

Les projets de courts-métrages documentaires ont été choisis pour leur adéquation au thème, mais aussi pour leur créativité et leur capacité à proposer un regard original. Les dix films recouvrent une grande variété d'idées qui mettent en lumière un aspect inédit de la vie, de la culture et de l'expérience britanniques. Ils explorent des sujets forts tels que l'identité, la communauté, la confiance en soi, l'émancipation, le handicap, la diversité des genres et l'inclusion. En outre, ces projets visent tous à donner de la visibilité à des histoires et à des voix habituellement sous-représentées.

Les gagnants représentent une grande variété d'expériences de réalisation et viennent de tout le Royaume-Uni (Irlande du Nord, Écosse, Manchester, Londres, Bristol, Gloucestershire ou encore Liverpool). Parmi les projets, on retrouve notamment une cinéaste qui n'avait pas réussi à obtenir de financement pour réaliser son documentaire sur une année scolaire super queer dans l'ouest du pays, des marchands de poisson et un phoque affamé au marché de Billingsgate, un réalisateur novice qui a abandonné le monde de l'entreprise pour faire carrière dans le cinéma... Autant de films qui prouveront bien qu'on ne s'ennuie pas en Grande-Bretagne.

Ci-dessous figure la liste complète des bénéficiaires du fonds britannique Netflix 2021 pour les talents documentaires (par ordre alphabétique).

Beya Kabelu , The Detective & The Thief - Toutes les heures, un chien est volé en Grande-Bretagne. Nous partirons sur les traces des toutous disparus, nous intéressant aussi bien aux enquêteurs chargés de les retrouver qu'aux propriétaires éplorés.

Daisy Ifama , Twinkleberry - 'Twinkleberry' est un documentaire pétillant sur une année scolaire super gay à une époque (entre 2005 et 2012) où une seule promotion a compté plus de 30 élèves queers... dans une école au fin fond du pays.

Dhivya Kate Chetty , Bee Whisperer - 'Bee Whisperer' est l'histoire d'un homme qui se préoccupe de préservation, de communauté et de solidarité avec ses abeilles.

Jakob Lancaster et Sorcha Bacon , Seal In The City - La seule chose qui empêche le plus vieux marché aux poissons de Londres d'être rasé et transformé en luxueux appartements, c'est un phoque qui vient y prendre son petit-déjeuner tous les jours depuis 15 ans.

Jason Osborne et Precious Mahaga , Love Languages - Cinq hommes noirs conversent, déconstruisant les mythes et les stéréotypes de la masculinité noire, et dévoilent avec humour leurs propres langages de l'amour, installés dans un endroit douillet et sécurisant qui leur permet de se montrer vulnérables : leur barbier afro-caribéen.

Ngaio Anyia et Aodh Breathnach , Tegan - 'Une jeune femme noire souffrant de paralysie cérébrale', voilà dans quelle catégorie le monde range Tegan Vincent-Cooke. Nous allons pourtant découvrir avec quel talent et quelle motivation cette championne d'équitation s'entraîne dans l'espoir de participer aux Jeux olympiques de 2024.

Sean Mullan et Michael Barwise , HYFIN - Jordan-Lee Brady-James, alias HYFIN, un jeune homme vivant à Derry-Londonderry, s'entend dire que l'accent nord-irlandais ne se prête vraiment pas au rap.

Shiva Raichandani et Shane ShayShay Konno , Peach Paradise - Un personnage de drag queen irlando-japonais non-binaire prend d'assaut les cabarets du Royaume-Uni avec le collectif panasiatique The Bitten Peach afin de démolir les stéréotypes raciaux avec de l'amour et des paillettes !

Tavie Tiffany Agama , Women Of The Market - Ce film fait le tour des marchés de Londres et s'attarde sur les femmes qui y font des affaires : négociations, bagou, flatterie et surtout, bénéfices. Découvrez les femmes du marché !

Tobi Kyeremateng et Tania Nwachukwu, ÓWÀMBÈ - Un docu-fiction intergénérationnel sur le phénomène ÓWÀMBÈ en Grande-Bretagne, un terme qui évoque à lui seul la vie et l'âme de la culture de la fête nigériane.

Kate Townsend, directrice des documentaires originaux chez Netflix, déclare : « Nous sommes ravis d'annoncer les bénéficiaires de notre tout premier fonds britannique pour les talents documentaires. Nous avons été extrêmement impressionnés par la richesse des candidatures que nous avons reçues et par leur grande originalité. Félicitations aux équipes méritantes qui ont été sélectionnées cette année ! Elles offrent un aperçu vivifiant du talent des documentaristes britanniques en devenir. Nous avons hâte de collaborer avec les équipes et de leur donner l'autonomie dont elles ont besoin pour réaliser tout leur potentiel de documentaristes. »

Les cinéastes seront soutenus par un programme de mentorat. Netflix et WDW Entertainment travailleront avec les équipes afin de s'assurer qu'elles disposent d'un solide réseau de personnalités du secteur capables de les guider tout au long du processus de création. Chaque équipe bénéficiera également d'informations et de consignes afin de lutter contre le COVID-19 et de garantir une approche sécurisée de chacune des étapes de la production.

Les films documentaires seront livrés en janvier 2022 et présentés lors d'une projection destinée à promouvoir la carrière des cinéastes. Une fois finalisés, les courts-métrages seront diffusés sur les réseaux sociaux de Netflix au Royaume-Uni, chaque film ayant le potentiel d'être développé par la suite. Chaque équipe conservera la pleine possession de ses droits d'auteur tout au long du processus.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page www.netflixdocfund.co.uk.