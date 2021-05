Netflix : et Riot Games adaptent "League of Legends" pour la télévision avec la série d'animation événement "Arcane" diffusée mondialement sur Netflix cet automne→

ANNONCE NETFLIX GEEKS :Twitter|Instagram|Facebook

Netflix et Riot Games adaptent la franchise 'League of Legends', véritable phénomène international, pour la télévision avec la série d'animation événement Arcane, dont la diffusion mondiale est prévue sur Netflix à l'automne 2021.

La série sera la première de Riot Games pour la télévision. Se déroulant dans l'univers populaire de 'League of Legends', Arcane est une série d'animation développée et produite par Riot Games en partenariat avec Fortiche Productions. Plantée dans le décor de la région utopique de Piltover et du monde obscur de Zaun, la série revient sur les origines de deux champions emblématiques de la League, et sur le pouvoir qui les déchirera.

Dominique Bazay, directrice des animations originales chez Netflix : « 'League of Legends' a une fervente communauté de fans dans le monde et nous sommes très heureux d'accueillir la première série télévisée située dans cet univers. Arcane promet d'être visuellement spectaculaire et de couper le souffle aux spectateurs. »

Shauna Spenley, présidente internationale du divertissement chez Riot Games : « 'Arcane' a été conçue comme un message d'amour aux joueurs et aux fans qui ont demandé des expériences cinématiques permettant de plonger au plus près des champions de 'League of Legends'. Netflix, avec la portée de sa marque et l'ambition que nous partageons de produire des contenus de haute qualité, est le partenaire rêvé pour nous aider à offrir 'Arcane' aux joueurs du monde entier. »

Riot Games poursuit sa croissance dans le monde du jeu et en dehors. Ses vidéos ont cumulé plus de 14 milliards de vues dans le monde et sa compétition 'League of Legends 2020 World Championship' a enregistré des niveaux de suivi sans précédent, selon toutes les unités de mesure. Au total, plus d'un milliard d'heures de contenus ont été consommées dans le monde, consolidant la position de 'League' comme e-sport le plus regardé sur la planète, la finale atteignant une audience moyenne par minute de 23,04 millions et un pic d'utilisateurs simultanés à 45 millions.

À propos de Netflix

Avec 208 millions d'utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries, documentaires et films dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le leader mondial du divertissement en streaming. Grâce à un forfait sans engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés. L'utilisateur peut regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune publicité.

À propos de Riot Games

Riot Games a été fondé en 2006 pour développer, publier et administrer les jeux les plus centrés sur les joueurs du monde. En 2009, Riot publie son premier titre, League of Legends, qui reçoit un accueil international dithyrambique. League est devenu le jeu PC le plus joué dans le monde et un acteur clé dans la croissance explosive des e-sports.

Alors que League entre dans sa deuxième décennie, Riot continue de le faire évoluer tout en offrant de nouvelles expériences aux joueurs avec Teamfight Tactics,Legends of Runeterra, VALORANT, League of Legends: Wild Rift, et de nombreux autres titres en cours de développement, ainsi qu'en explorant le monde de Runeterra à travers des projets multimédias dans la musique, la bande dessinée, ou encore la télévision. Riot a lancé un groupe d'édition, Riot Forge, afin de collaborer avec des éditeurs tiers sur d'autres jeux issus de l'univers 'League'. Le premier titre de Forge, Ruined King: A League of Legends Story, est un jeu de rôle scénarisé développé par Airship Syndicate.

Fondé par Brandon Beck et Marc Merrill, dirigé par le PDG Nicolo Laurent, Riot a son siège à Los Angeles, en Californie, et compte plus de 3 000 travailleurs dans plus de 20 sites dans le monde.