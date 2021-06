Netflix : et la société de production de Jennifer Lopez, Nuyorican Productions, signent un partenariat créatif→

Hollywood, Californie, le 7 juin 2021 --- Un contrat pluriannuel avec droit de premier regard a été signé entre Netflix et Jennifer Lopez et sa société Nuyorican Productions, qu'elle codirige avec sa partenaire de production Elaine Goldsmith-Thomas. Au côté de leur partenaire Benny Medina, Jennifer Lopez et Elaine Goldsmith-Thomas produiront des films, séries TV et contenus scénarisés et non scénarisés qui mettent en lumière des actrices, scénaristes et réalisatrices issues de la diversité.

Jennifer Lopez sera à l'affiche des deux premiers projets annoncés : The Mother, un film réalisé par Niki Caro (Mulan) sur une tueuse professionnelle qui sort de sa retraite pour enseigner la survie à sa fille. L'actrice américaine s'entraîne actuellement pour le rôle, avec un tournage prévu à l'automne. Le film devrait sortir sur les écrans fin 2022. Le second projet s'intitule The Cipher, un film inspiré du roman d'Isabel Ojeda Maldonado.

Jennifer Lopez : « Je suis ravie de pouvoir annoncer ce nouveau partenariat avec Netflix. Elaine, Benny et moi pensons que c'est la plateforme idéale pour nos projets, car Netflix crée des contenus progressistes, remet en question les certitudes établies et compte des millions d'abonnés aux quatre coins du monde, qui ne considèrent plus l'art et le divertissement avec les mêmes barrières et limites que par le passé. L'équipe de Nuyorican Productions est très heureuse d'avoir trouvé en Ted Sarandos, Scott Stuber, Bela Bajaria et leurs collaborateurs des partenaires avec qui elle partage les mêmes valeurs. Nous avons hâte de commencer à travailler ensemble. »

Scott Stuber, responsable des films à l'international chez Netflix : « Jennifer Lopez est une figure majeure du monde du divertissement, comme l'ensemble de sa carrière en témoigne. En formant un partenariat avec elle et Nuyorican, nous avons la certitude qu'elle continuera à être une source d'inspiration, à proposer des histoires fortes et à procurer de la joie aux spectateurs du monde entier. »

Bela Bajaria, responsable de la division TV à l'international chez Netflix : « Jennifer est une artiste unique dont la créativité et la vision captivent les spectateurs et inspirent les jeunes générations de nombreux pays. Depuis des années, elle représente, à travers Nuyorican, une voix singulière dans le monde du divertissement, et j'attends avec impatience de pouvoir travailler avec elle et son équipe à la création de nouvelles séries à offrir à nos abonnés. »