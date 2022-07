Netflix perd près d'un million d'abonnés, les prévisions ne sont pas conformes aux estimations de la Bourse.

Elle prévoit de lancer un volet avec publicité l'année prochaine, et elle a prévenu que la force du dollar frappait également les revenus comptabilisés des abonnés à l'étranger.

Netflix avait averti en avril qu'il s'attendait à perdre 2 millions de clients au cours du trimestre actuel, choquant la Bourse et soulevant des questions sur ses perspectives de croissance à long terme.

Bien que les défections pour le deuxième trimestre n'aient pas été aussi importantes que prévu, Netflix a estimé que ses ajouts de nouveaux clients pour la période de juillet à septembre s'élèveraient à 1 million. Les analystes de la Bourse s'attendaient à 1,84 million, selon les analystes interrogés par Refinitiv.

Après des années de croissance fulgurante, la fortune de Netflix s'est inversée alors que ses rivaux, dont Walt Disney Co, Warner Bros Discovery et Apple Inc, investissent massivement dans leurs propres services de streaming.

Dans une lettre aux actionnaires, la société a déclaré qu'elle avait examiné de plus près le ralentissement, qu'elle avait attribué à divers facteurs, dont le partage de mots de passe, la concurrence et une économie morose.

Netflix reste le service de streaming dominant dans le monde avec près de 221 millions d'abonnés payants dans le monde.

En avril, la société a déclaré qu'elle s'attaquait à la défection de ses clients en partie en prévoyant une répression du partage de mots de passe et en lançant le niveau le moins cher avec de la publicité. La semaine dernière, Netflix a annoncé que Microsoft Corp était son partenaire technologique et commercial pour l'offre avec publicité.

La société s'efforce également de tirer parti de la popularité de la série "Stranger Things" et cherche à transformer certains de ses plus grands succès en franchises.

Pour la période d'avril à juin, le bénéfice par action s'est établi à 3,20 $.

Netflix a déclaré que la force du dollar américain a nui aux revenus, qui ont augmenté de 9 %. Les revenus auraient augmenté de 13 % sans l'impact du taux de change, a déclaré la société.