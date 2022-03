Netflix : présent à la convention AnimeJapan avec de nombreux titres dans une grande variété de genres →

Netflix fait sensation à AnimeJapan 2022 en dévoilant ses 40 nouveaux animes exclusifs de l'année, avec un catalogue très diversifié couvrant plusieurs genres : de quoi ravir fans et novices !

L'offre de Netflix en matière d'animes s'est enrichie de titres chill tels que Thermae Romae Novae (premier projet, dont la sortie est prévue demain, du partenariat direct de Netflix avec les créateurs de l'anime),Kotaro en solo et Les Aventures de Rilakkuma au parc d'attractions. Le catalogue compte également des films d'animation pour la famille tels que Bubble, un blockbuster d'action défiant les lois de la gravité projeté en avant-première à la 72e Berlinale (disponible sur Netflix le 28 avril), ainsi que des films produits avec des studios de premier plan tels que Les Murs vagabonds, de Studio Colorido.

Netflix a aussi annoncé le retour du titre chouchou des fans JoJo's Bizarre Adventure : Stone Ocean dont les épisodes 13 à 24 seront disponibles plus tard dans l'année.

« Les animes, regardés par près de 90 % de nos abonnés japonais l'année dernière, représentent l'une des pierres angulaires de notre investissement au Japon. Le fait que plus de la moitié de nos utilisateurs au niveau mondial aient regardé ce genre de programmes l'an passé prouve aussi leur popularité grandissante dans le reste du monde », constate Kohei Obara, réalisateur et créateur d'animes chez Netflix.

« En diversifiant le catalogue d'animes Netflix et en reprenant des titres plébiscités par les fans, nous ouvrons un nouveau chapitre pour continuer à encourager la découverte de ce genre et le faire aimer à nos abonnés, au Japon et partout ailleurs. »

Pendant le salon AnimeJapan, Netflix a donné un aperçu de titres à venir, dévoilant notamment les nouvelles illustrations des personnages et la distribution de The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, dont la première partie sera disponible en 2022, ainsi que les visuels et la bande-annonce de GHOST IN THE SHELL: SAC_2045 saison 2, qui sera disponible dès le 23 mai.

Pour le plus grand plaisir des fans, des acteurs japonais ont prêté leur voix aux personnages des projets d'animes présentés au salon. Parmi eux figurent Megumi Han (Vampire in the Garden, Ghost in the Shell: SAC_2045 S2), Mariya Ise (JoJo's Bizarre Adventure : Stone Ocean, Tiger & Bunny 2, Spriggan), Yuki Kaji (Bubble, The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, Akuma Kun), Junichi Suwabe ((ULTRAMAN S2, Kotaro en solo) et Kenjiro Tsuda (Thermae Romae Novae).

