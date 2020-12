Netflix : présente "Den osannolika mördaren", une série originale suédoise créée par les scénaristes de "Kalifat"

Le 3 décembre 2020 - Netflix a annoncé aujourd'hui Den osannolika mördaren, une mini-série en cinq parties inspirée du livre de 2018 Den osannolika mördaren: Skandiamannen och mordet på Olof Palme (littéralement, 'Le meurtrier improbable) écrit par Thomas Pettersson.

La série dramatique suédoise raconte de manière fictive comment Stig Engström, le graphiste désigné comme le meurtrier présumé du Premier ministre suédois Olof Palme, a réussi à échapper à la justice jusqu'à sa mort grâce à un savant mélange d'audace et de chance face à des forces de police dépassées. Que savons-nous de Stig Engström ? Comment la police a-t-elle pu le laisser s'échapper, alors qu'elle était sur sa piste ? La planification du meurtre laissait à désirer, Stig Engström a accumulé les erreurs dès le départ et rares sont ceux qui ont cru à ses mensonges concernant cette funeste nuit de 1986 à Stockholm.

Le rôle de Stig Engström sera interprété par Robert Gustafsson (Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, Det som göms i snö), l'un des comédiens et acteurs les plus en vogue en Suède. Il jouera aux côtés d'Eva Melander, de Mikael Persbrandt et de Peter Andersson.

Joel Spira, Emil Almén, Shanti Roney, Torkel Peterson, Henrik Norlén, Lia Boysen, Magnus Krepper, Björn Bengtsson, Peter Viitanen et Cilla Thorell font également partie de la distribution.

Imaginée par Wilhelm Behrman et Niklas Rockström (Kalifat, Before We Die) et réalisée par Charlotte Brändström (The Witcher, Jupiter's Legacy), la série en langue suédoise sera produite par FLX, la société de production derrière les séries originales Netflix Quicksand - Rien de plus grand et Love & Anarchy.

« C'est un formidable défi et une grande responsabilité que d'incarner Stig Engström, mais aussi une certaine forme de thérapie », confie Robert Gustafsson. « Je me trouvais dans le même cinéma qu'Olof Palme le soir de son meurtre. J'ai toujours ressenti cette affaire comme un abcès qui refuse de disparaître, et je ne suis pas le seul à éprouver cette sensation. La théorie concernant Stif Engström est la plus logique et celle retenue par le dernier groupe chargé de l'enquête sur le meurtre d'Olof Palme. Je suis moi-même convaincu par cette théorie, et je peux désormais comprendre ce qu'il s'est passé et en savoir plus sur la personnalité de Stig Engström. C'est une histoire tragique et passionnante qui touche de près la Suède et le peuple suédois. La série se penche sur l'enquête bâclée de la police concernant l'affaire Palme dans les années 80 et 90. Stig Engström ne me ressemble en rien, ce qui rend ce rôle aussi intéressant que stimulant. J'ai le sentiment que le fait de jouer ce personnage me permettra de trouver la paix intérieure concernant ces événements. »

« Cette affaire passionnante et complexe intrigue la population suédoise et du monde entier depuis plus de 34 ans », ajoute Tesha Crawford, directrice des séries originales nordiques chez Netflix. « Nous sommes d'autant plus ravis de porter à l'écran le livre de Thomas Pettersson en collaboration avec FLX, notre partenaire de longue date. Notre équipe de création a la chance de pouvoir compter sur Charlotte en tant que directrice conceptuelle et Wilhelm et Niklas en tant que scénaristes. J'ai hâte de présenter cette série suédoise au monde entier. »

« Certains événements qui frappent une nation peuvent être considérés comme déterminants et bouleverser la mentalité et la trajectoire d'un pays par la suite », explique Charlotte Brändström. « Je me souviens parfaitement de l'immense traumatisme national causé par l'assassinat d'Olof Palme en février 1986, et qui continue de résonner aujourd'hui. J'ai donc sauté sur l'occasion de revenir en Suède pour réaliser les deux premiers épisodes de 'Den osannolika mördaren'. La série propose une analyse approfondie de chaque personnage et formule une hypothèse solide et crédible concernant l'homme qui a très probablement tué Olof Palme par une nuit d'hiver, alors que le Premier ministre rentrait chez lui à pied après avoir été au cinéma dans le centre de Stockholm. Le simple fait que le chef du gouvernement suédois ait pu, à l'époque, se comporter comme un citoyen ordinaire et se déplacer sans chauffeur ni garde du corps en empruntant les transports publics témoigne d'une innocence désormais perdue dans notre quotidien.

Comment une personne peut-elle se transformer en meurtrier et décider d'assassiner un Premier ministre ? Comment ce triste personnage solipsiste a-t-il pu échapper à la police ? Notre série tente d'apporter des réponses à ces questions et de formuler des hypothèses sur la base d'une analyse psychologique poussée afin d'élucider un crime qui a ébranlé une démocratie sociale profondément pacifique et stable. Et si le meurtre d'Olof Palme, le plus grand mystère de l'histoire suédoise, avait une explication incroyablement simple ? »

D'après le livre Den osannolika mördaren: Skandiamannen och mordet på Olof Palme de Thomas Pettersson

Scénario : Wilhelm Behrman et Niklas Rockström (Kalifat, Before We Die)

Réalisation : Charlotte Brändström (directrice conceptuelle) et Simon Kaijser (Torka aldrig tårar utan handskar, Before We Die, Spinning Man)

Production : Fatima Varhos et Frida Asp / FLX

Production exécutive : Pontus Edgren / FLX

Den osannolika mördaren sera disponible sur Netflix en 2021.

www.netflix.com/theunlikelymurderer

