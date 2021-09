Netflix : présente l'équipe qui travaillera sur la mini-série "Thai Cave Rescue" réalisée par Nattawut "Baz" Poonpiriya et Kevin Tancharoen →

Dana Ledoux Miller et Michael Russell Gunn seront les showrunners et producteurs exécutifs

BANGKOK, le 1er septembre 2021 - Netflix a présenté la distribution et l'équipe qui travaillera sur une adaptation de l'extraordinaire opération de sauvetage organisée dans la grotte de Tham Luang, un événement qui avait bouleversé le monde entier. La mini-série, dont le tournage doit commencer dans le nord de la Thaïlande, s'inspire d'un fait divers internationalement connu qui remonte à 2018. Douze jeunes footballeurs (les 'Wild Boars') et leur entraîneur avaient alors été sauvés d'une grotte inondée en Thaïlande, après y être restés coincés plus de deux semaines. Le projet sera porté à l'écran par les showrunners et producteurs exécutifs Dana Ledoux Miller (Designated Survivor, Lodge 49) et Michael Russell Gunn (Billions, Designated Survivor), ainsi que les réalisateurs et producteurs exécutifs Nattawut 'Baz' Poonpiriya (Bad Genius, One for the Road), qui réalisera le premier épisode, et Kevin Tancharoen (Warrior, Marvel : Les agents du S.H.I.E.L.D.). Sont également chargés de la production exécutive John Penotti (Crazy Rich Asians, Palmer) pour SK Global Entertainment ; Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, D'où l'on vient) et Lance Johnson (Troop Zero, Les Sept Mercenaires) pour Electric Somewhere ; John Logan Pierson (Spenser Confidential, 22 Miles) ; et Tim Coddington (Mulan, Crazy Rich Asians).

Le rôle de l'entraîneur Ek revient à 'Beam' Papangkorn Lerkchaleampote (The Stranded). Les 12 garçons seront interprétés par de jeunes talents thaïlandais : Pratya Patong, Thanaphong Kanthawong, Songpol Kanthawong, Thanawut Chetuku, Thapanot Huttaprasu, Chakkaphat Sisat, Thanapat Phungpumkaew, Teerapat Somkaew, Rattapoom Nakeesathid, Watcharaphol Poungsawan, Apisit Saengchan et Aphisit Yookham.

Le réalisateur Nattawut Poonpiriya a déclaré : « Je suis ravi et honoré de porter à l'écran l'histoire de Tham Luang. Mon objectif est de dresser un portrait réaliste des événements tout en respectant l'expérience de ceux qui les ont vécus. Forts de notre partenariat avec de talentueux conteurs asio-américains tels que Jon M. Chu et Kevin Tancharoen, nous sommes convaincus que notre version de cette histoire remarquable saura résonner auprès du public du monde entier. »

Il a été annoncé précédemment que Netflix, aux côtés de SK Global, a acquis auprès de 13 Tham Luang Company Limited les droits lui permettant de raconter en exclusivité l'histoire des 12 joueurs de football et de l'entraîneur adjoint Ek, ainsi que leur expérience de ce sauvetage extraordinaire.

Le tournage se fera principalement en Thaïlande et la sortie mondiale sur Netflix est prévue pour 2022.

