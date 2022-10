Netflix renverse la chute de ses abonnés et prévoit des gains grâce à l'option de publicité

De juillet à septembre, Netflix a attiré 2,4 millions de nouveaux abonnés dans le monde, soit plus du double de la prévision consensuelle de 1,07 million des analystes interrogés par Refinitiv.

Au cours du trimestre, Netflix a diffusé les derniers épisodes du hit de science-fiction "Stranger Things" ainsi que la série sur les tueurs en série "Dahmer - Monster : The Jeffrey Dahmer Story", qui est devenue l'une des séries Netflix les plus regardées de tous les temps.

Le géant du streaming s'efforce de relancer la croissance du nombre d'abonnés après un déclin soudain au premier semestre de l'année, lorsque la base d'abonnés de la société a diminué de 1,2 million dans un contexte d'économie mondiale chancelante et de concurrence croissante pour les téléspectateurs de vidéos en ligne. Netflix compte désormais un total de 223,1 millions d'abonnés dans le monde.

La plupart des services établis ont cessé de croître aux États-Unis, où le marché a atteint sa maturité. Les nouveaux entrants, tels que Paramont+ de Paramount Global, gagnent des parts de marché grâce aux programmes sportifs en direct.

Dans sa lettre trimestrielle aux actionnaires, Netflix a noté que les sociétés de médias rivales perdent de l'argent en essayant d'attirer les téléspectateurs en streaming.

"Nos concurrents investissent massivement pour attirer des abonnés et susciter l'engagement, mais il est difficile de bâtir une entreprise de streaming importante et prospère", indique la lettre.

Netflix a estimé que ses concurrents termineraient l'année 2022 avec des pertes d'exploitation combinées de "bien plus de 10 milliards de dollars", contre un bénéfice d'exploitation annuel de Netflix de 5 à 6 milliards de dollars.

Pour le troisième trimestre, Netflix a dépassé les prévisions de Wall street avec un chiffre d'affaires de 7,9 milliards de dollars, en hausse de 6 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice s'est élevé à 3,10 $ par action.

La prévision de la société, qui prévoit 4,5 millions de prises en charge par les clients d'ici la fin de 2022, est légèrement supérieure aux estimations de Wall street, qui tablaient en moyenne sur 4,2 millions. Pour le quatrième trimestre, Netflix prévoit un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars -- une baisse séquentielle qu'elle a imputée à la forte valeur du dollar américain.

Début novembre, Netflix lancera un plan de streaming à 7 $ par mois avec de la publicité afin d'attirer les clients soucieux des coûts, une décision à laquelle les dirigeants ont longtemps résisté. Walt Disney Co, Warner Bros Discovery et d'autres sociétés proposent également, ou prévoient de proposer, des options avec publicité dans la bataille pour les audiences.

Alors que Netflix procède à divers changements pour propulser sa croissance, la société a déclaré qu'elle restait déterminée à publier tous les épisodes en une seule fois pour permettre le binge watching.

"Nous pensons que la possibilité pour nos membres de se plonger dans une histoire du début à la fin augmente leur plaisir mais aussi leur probabilité d'en parler à leurs amis, ce qui signifie ensuite que plus de personnes regardent, rejoignent et restent chez Netflix", a déclaré la société.

Une nouvelle saison de la série dramatique sur la royauté britannique "The Crown" et une suite du film de 2019 "Knives Out" sortiront également au cours du quatrième trimestre.