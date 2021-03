Netflix veut verdir ses plateaux. Puisque la moitié de ses émissions de carbone proviennent de la production, et non pas de ses data centers, le géant américain veut bannir les générateurs diesel polluants, s’appuyer sur des techniques de production plus virtuelles, embaucher local, éviter l’avion, et entrer le carbone dans ses budgets. Il annonce aussi financer des projets de conservation de la nature.

A voir ici :