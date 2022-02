Nommés dans la catégorie Meilleur film, "The Power of the Dog" et "Don't Look Up : Déni cosmique" occupent le devant de la scène ; "L'Arnaqueur de Tinder" et "Inventing Anna" dominent les Top 10 →

Les fans se préparent à la cérémonie des Oscars, pour lesquels deux films Netflix sont nommés dans la catégorie Meilleur film. ThePower of the Dog, nommé dans 12 catégories la semaine dernière (soit le plus grand nombre de nominations pour un film), a réintégré le Top 10 des films anglophones à la suite de ces nominations avec 5,46 millions d'heures de visionnage tandis que Don't Look Up : Déni cosmique a maintenu sa position dans le classement pour la huitième semaine consécutive avec 5,36 millions d'heures de visionnage. Dans un tout autre registre, les spectateurs ont été conquis par L'Arnaqueur de Tinder pour la deuxième semaine d'affilée. Le film a enregistré 64,7 millions d'heures de visionnage et a intégré le Top 10 dans 94 pays. Quant à la comédie romantique Tall Girl 2 sortie juste à temps pour la Saint-Valentin, elle a fait son entrée dans le Top 10 des films anglophones avec 27,44 millions d'heures de visionnage.

Du côté des films non anglophones, la romance espagnole À travers ma fenêtre reste n° 1 avec 34,7 millions d'heures de visionnage. Le film se classe également quatrième du Top 10 avec 67,95 millions d'heures de visionnage. Le Top 5 se compose également du thriller allemand The Privilege (classé n° 2) avec 18,06 millions d'heures de visionnage, de l'histoire d'amour polonaise La Force du vent avec 10,71 millions d'heures de visionnage, de la romance turque Les Tactiques de l'amour avec 8,96 millions d'heures de visionnage, et de la comédie romantique coréenne L'Amour en laisse avec 6,68 millions d'heures de visionnage.

Côté séries, les spectateurs ne se lassent pas du nouveau programme de Shonda Rhimes, Inventing Anna, inspiré de l'histoire vraie (« sauf les parties qui sont totalement inventées ») de la prétendue héritière allemande Anna Delvey. La mini-série anglophone avec Julia Garner a cumulé 77,31 millions d'heures de visionnage et a figuré dans le Top 10 dans 88 pays. Inspirée de la série de livres éponyme, la deuxième saison d'À l'ombre des magnolias s'est classée n° 2 avec 58,15 millions d'heures de visionnage. Les fans étaient au rendez-vous pour découvrir la saison 2 de Love is Blind, qui s'est classée n° 7 dès sa sortie avec 21,78 millions d'heures de visionnage.

Enfin, All of Us Are Dead continue d'envahir les foyers et apparaît comme le titre le plus regardé de la semaine, cumulant pas moins de 113,24 millions d'heures de visionnage et figurant dans le Top 10 dans 94 pays. La série s'est également hissée à la troisième place du Top 10 des séries non anglophones avec 474,26 millions d'heures de visionnage. De son côté, la nouvelle saison de Toy Boy a compté 15,87M heures de visionnage.

Pour télécharger les ressources liées aux Top 10, rendez-vous sur Top10.netflix.com.