Netflix a confirmé la production de Parasyte: The Grey, une série confiée au réalisateur visionnaire Yeon Sang-ho. Inspirée du manga de Hitoshi Iwaaki publié par KODANSHA Ltd, l'histoire raconte l'arrivée sur Terre de formes de vie non identifiées qui prennent possession d'hôtes humains et cherchent à devenir plus puissantes. Alors que ces parasites commencent à bouleverser la société, un groupe d'humains s'allie pour lutter contre ces forces maléfiques.

La série originale d'Hitoshi Iwaaki, Parasite, sur des entités envahissant et contrôlant des corps humains s'est vendue à plus de 25 millions d'exemplaires dans 20 pays et territoires. Débordant d'imagination et empreint de thèmes philosophiques, le récit a donné naissance à des adaptations tant en animé qu'en prise de vue réelle qui ont conquis de nombreux fans. Le voilà désormais prêt à connaître une nouvelle vie entre les mains de Yeon Sang-ho, un illustre réalisateur coréen connu pour des films de genre et des séries de tout premier plan.

Depuis les films Dernier train pour Busan et Peninsula, qui ont lancé l'engouement pour les films coréens de zombies, jusqu'à la série à succès Netflix Hellbound,Yeon Sang-ho s'est forgé son propre univers, marqué par une imagination prolifique et une narration haletante. Le réalisateur coréen ajoute une nouvelle corde à son arc en réalisant et coécrivant l'adaptation de Parasyte: The Grey. Connaissant sa réflexion incisive sur la nature humaine lorsque les individus sont confrontés au chaos, nombreux sont ceux qui attendent avec impatience de voir comment Yeon Sang-ho va mettre en scène le monde décrit dans Parasite. Ryu Yong-jae, le scénariste de Money Heist: Korea, qui s'est propulsée en tête du Top 10 des séries non anglophones trois jours après sa sortie sur Netflix, s'associera à Yeon Sang-ho pour développer cette histoire fascinante.

Parasyte: The Greys'auréole d'un casting prometteur. Jeon So-nee interprète Jeong Su-in, qui est attaquée par un parasite. Comme ce dernier n'arrive pas à prendre possession de son cerveau, une cohabitation singulière s'instaure entre la jeune femme et la créature. Jeon a fait une grande impression sur le public avec les séries Écrire ta destinée, Lorsque mon amour s'épanouitet Encounter.

Koo Kyo-hwan et Lee Jung-hyun, qui ont tous deux travaillé avec le réalisateur Yeon Sang-ho sur le film Peninsula, rejoignent la distribution. Koo Kyo-hwan joue le rôle de Seol Kang-woo, un homme traquant les parasites pour retrouver sa sœur disparue. Koo, qui pousse toujours très loin l'analyse de ses personnages, a conquis les spectateurs dans la série de Netflix Deserter Pursuitet le film Kingdom: Ashin of the North. Lee Jung-hyun incarne Choi Jun-kyung, la cheffe d'équipe de "Team Grey", une agence qui combat les parasites. Ayant perdu son mari à cause de ces envahissantes créatures, elle se consacre à leur anéantissement. Lee s'est fait remarquer pour sa large palette de jeu dans plusieurs œuvres, notamment dans le plus grand film de l'histoire de la Corée, The Admiral: Roaring Currents.

Grâce à leur talent et leur dynamique de jeu, ces trois acteurs sont des choix parfaits pour montrer avec brio la façon dont les entités parasites viennent mettre à mal le monde. Climax Studio, à l'origine de succès internationaux comme Hellboundet Deserter Pursuitet WOW POINT, à l'envergure internationale, sont en charge de la production. Parasyte: The Grey, avec son monde extraordinairement novateur et sa narration intense, sera diffusée uniquement sur Netflix.

L'univers de Parasyte: The Greyet son histoire fascinante seront visibles sur Netflix uniquement.

Informations relatives à la production

Titre : "Parasyte: The Grey"

Œuvre originale : "KISEIJU (Parasite)" de Hitoshi Iwaaki publié par KODANSHA

Réalisation : Yeon Sang-ho

Scénario : Yeon Sang-ho, Ryu Yong-jae

Rôles principaux : Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan, Lee Jung-hyun

Production : Climax Studio, WOW POINT

Distribution : Netflix

À propos de Netflix :

Avec 221 millions d'utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries, documentaires, films et jeux mobiles dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le leader mondial du divertissement en streaming. Grâce à un forfait sans engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés. L'utilisateur peut regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune publicité.

À propos de Kodansha :

KODANSHA Ltd. est la plus grosse maison d'édition de l'archipel japonais, basée à Tokyo. Suivant la devise "Inspirer des histoires impossibles", elle distribue depuis 1909 dans le monde entier des œuvres très variées allant des mangas aux romans, en passant par des magazines de mode, des journaux d'information et des livres illustrés pour la jeunesse, ainsi que des animés, des films, des séries et des jeux vidéo. KODANSHA est reconnue dans le monde entier comme le détenteur des droits de certains des mangas les plus prisés, comme "AKIRA", "l'Attaque des Titans" et "Ghost in the Shell".