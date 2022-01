Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris accentuait son recul vendredi, perdant plus de 2%, plombée par l'inquiétude des investisseurs face à une politique monétaire américaine plus stricte et de premiers résultats d'entreprises décevants.

Peu avant 15 heures, l'indice vedette CAC 40, dans le rouge depuis l'ouverture, lâchait 144,95 points (-2,01%) à 7.049,21 points.

La place Parisienne était gagnée par la déprime des marchés américains, où l'indice Dow Jones est encore attendu en recul vendredi après cinq séances de baisse consécutive.

L'inquiétude monte à l'approche d'une réunion du comité de politique monétaire de la Fed en milieu de semaine prochaine, car elle pourrait relever ses taux directeurs dès le mois de mars pour contrer l'inflation.

"L'espoir de la saison des résultats était que les entreprises allaient calmer les nerfs" des investisseurs mais "au lieu de cela, les publications ont été plutôt décevantes. Et cette négativité, qui s'ajoute à tout le reste, fait des ravages sur les marchés", a commenté Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Ainsi, dans la foulée de ses résultats publiés jeudi après la clôture américaine, le géant du streaming Netflix, qui a gagné moins d'abonnés qu'espéré, s'effondrait de près de 20% dans les échanges électroniques d'avant-séance. L'indice Nasdaq, à forte composante technologique, est attendu en net recul de 1,30%.

A Paris, les plus fortes pertes étaient pour le groupe sidérurgique ArcelorMittal (-4,92% à 29,60 euros), tandis qu'Alstom reculait de 3,46% à 31,41 euros. Les constructeurs automobiles Stellantis et Renault voyaient aussi leur action chuter de 3,43% à 18,14 euros et 1,92% à 33,21 euros respectivement.

cdc/fs/abx