Récap TUDUM : toutes les infos et images exclusives de la première heure →

C'est parti pour TUDUM ! Le tout premier événement mondial dédié aux fans a démarré aujourd'hui 25 septembre, avec des tonnes d'annonces réjouissantes, d'images exclusives, de bandes-annonces et d'extraits, ainsi que des interventions des créateurs et stars de vos séries et films Netflix préférés.

Vous avez manqué le lancement de TUDUM en direct ? Nous rassemblons au fil de la journée les dernières nouvelles et les meilleures images pour que vous soyez au courant de tout.

Voici ce qui a déjà été dévoilé dans le cadre de TUDUM, le tout premier événement mondial Netflix dédié aux fans :

Red Notice : Le meilleur profileur du FBI, la voleuse d'art la plus recherchée au monde et le pire des arnaqueurs qui soit. Regardez le mini-teaser exclusif de ce film de braquage épique interprété par Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds

Stranger Things : Entrez chez Creel grâce à ce teaser exclusif et découvrez, à vos risques et périls, l'un des nouveaux lieux de la saison 4.

La casa de papel : Préparez-vous aux adieux avec cet aperçu exclusif des derniers épisodes de la phénoménale série dramatique.

L'histoire de TUDUM : Les fans ont pu revoir le premier TUDUM, organisé à São Paulo, au Brésil, en janvier 2020. C'est cet événement qui a inspiré les festivités mondiales de samedi. Regardez TUDUM en entier pour en découvrir les meilleurs moments et fêter les 10 ans de Netflix au Brésil et en Amérique latine.

Ozark : La tournée des adieux continue avec ces images exclusives de la quatrième et dernière saison.

The Harder They Fall : Plongez dans les coulisses de ce western racontant l'histoire d'un hors-la-loi (Jonathan Majors) qui retrouve son gang pour se venger de l'assassin de ses parents (Idris Elba). Regardez l'événement TUDUM en entier pour voir la vidéo.

jeen-yuhs : Tous les projecteurs sont braqués sur Kanye West dans cet extrait exclusif du nouveau documentaire tant attendu.Filmé sur une période de 20 ans, jeen-yuhs dresse un portrait intime et révélateur du parcours de Kanye West, depuis l'époque où le rappeur essayait de percer jusqu'à sa vie actuelle en tant qu'artiste et marque de renommée mondiale. Veuillez noter que cette vidéo contient un niveau de langue adulte.

De Volta Aos 15 (Back to 15) : Découvrez le teaser exclusif de cette série qui remonte dans le temps, interprétée par la star brésilienne Maisa.

Maldivas : Rencontrez les résidents du Maldivas, un immeuble mystérieux jouant un rôle central dans cette comédie dramatique sur une femme qui cherche à savoir pourquoi sa mère est morte soudainement.

Sex Education : Un peu d'attention, s'il vous plaît ! Ne manquez pas ce bulletin spécial concocté par les lycéens de Moordale.

A través de mi ventana (À travers ma fenêtre) : Préparez-vous à craquer pour ce film adapté d'un roman d'amour à succès, sur une jeune fille prête à tout pour que son voisin tombe amoureux d'elle.

Pleins feux sur les contenus pour jeunes adultes : Comment célébrer les plus grands fans du monde ? En offrant une foule d'images et d'aperçus de nos projets pour jeunes adultes produits dans le monde entier, dont AlRawabi School for Girls , Bienvenidos a Edén , Blood & Water saison 2, Chosen , Colin en noir et blanc , Dear White People : Volume 4 , Elite saison 5, Il filo invisibile, Las niñas de cristal , Les liaisons dangereuses, Locke & Key saison 2, Perdus dans l'espace saison 3, Love 101 saison 2, Night Teeth , On My Block saison 4, Open Your Eyes , and Killer Game . Pour obtenir un aperçu de ces titres et d'autres, regardez l'événement TUDUM en entier.

Sombre désir : Voici un aperçu exclusif de la saison 2 qui va vous hypnotiser.

Pleins feux sur l'Inde : Découvrez un aperçu de quelques-uns des films et séries indiens les plus attendus, dont Finding Anamika , Khufiya and Heeramandi . Pour en savoir plus sur nos prochains titres indiens, cliquez ici .

La Chronique des Bridgerton : Le temps est venu de ressortir vos plus belles toilettes Régence et de vous préparer à un nouveau coup de foudre grâce à cet aperçu exclusif de la saison 2.

Et ce n'est pas fini ! Regardez TUDUM en direct et ajoutez cette page à vos favoris pour accéder aux dernières nouvelles, images exclusives et plus encore.