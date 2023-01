Reed Hastings quitte son poste de PDG de Netflix alors que la société affiche des gains d'abonnés

Sarandos et Peters partageront le titre de directeurs généraux, tandis que Hastings occupera le poste de président exécutif. Le changement est effectif immédiatement et représente l'aboutissement d'une décennie de planification de la succession par le conseil d'administration. Peters et Sarandos ont tous deux été promus en juillet 2020, au cours d'une période difficile pour l'entreprise.

"C'était un baptême du feu, compte tenu de Covid et des défis récents au sein de notre entreprise", a écrit Hastings dans un billet de blog annonçant son départ. "Mais ils ont tous deux géré incroyablement bien ... donc le conseil d'administration et moi pensons que c'est le bon moment pour mettre en concurrence ma succession."

Hastings fait sa sortie sur une note élevée. Netflix a déclaré avoir ajouté 7,66 millions d'abonnés au quatrième trimestre, battant les prévisions de Wall street de 4,57 millions, avec l'aide de "Harry & Meghan" et "Wednesday" dans la bataille pour attirer les téléspectateurs en streaming.

Le pionnier de la vidéo en streaming a été mis sous pression par la restriction des dépenses des consommateurs et la concurrence de Walt Disney Co, Amazon.com Inc et d'autres sociétés qui dépensent des milliards de dollars pour produire des émissions de télévision et des films destinés au public en ligne.

Netflix a perdu des clients au cours du premier semestre 2022. Il a renoué avec la croissance au cours du second semestre, mais les ajouts de nouveaux clients restent inférieurs au rythme des dernières années.

Pour relancer la croissance, Netflix a introduit en novembre dernier une option moins chère, financée par la publicité, dans 12 pays. Elle a également annoncé son intention de sévir contre le partage de mots de passe.

La base mondiale d'abonnés de la société a atteint 231 millions à la fin du mois de décembre.

Le public s'est précipité sur le conte de la famille Addams "Wednesday", la troisième émission la plus regardée de l'histoire de Netflix, a déclaré la société. Le mystère du meurtre "Glass Onion" et le documentaire sur la famille royale britannique "Harry & Meghan" ont également été des succès au cours du trimestre.

Le bénéfice net est tombé à 55 millions de dollars, soit 12 cents par action, contre 607 millions de dollars ou 1,33 dollar par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,9 % pour atteindre 7,85 milliards de dollars, conformément aux attentes.

Bela Bajaria, responsable de la télévision mondiale de Netflix, a été nommé directeur du contenu.