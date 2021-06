Résumé de la Geeked Week : toutes les infos et les annonces de la première journée→

C'est parti pour la Geeked Week ! L'événement virtuel qui se déroulera sur cinq jours a connu un démarrage sur les chapeaux de roues avec de nombreuses annonces réjouissantes et des images exclusives. Au programme de ce lundi 7 juin, des films et des séries comme Shadow and Bone : La saga Grisha, Army of the Dead, Lupin, Kate et Vikings: Valhalla.

Vous n'avez pas pu suivre la Geeked Week en direct ? Pas d'inquiétude ! Nous compilons chaque jour les dernières nouvelles, les extraits les plus attendus et pleins d'autres surprises pour vous permettre de rester à la page.

Voici ce qui a été annoncé aujourd'hui, lors de cette toute première Geeked Week Netflix, un événement virtuel permettant aux fans de profiter d'annonces et d'images exclusives pour les titres du catalogue Netflix issus des mondes de l'imaginaire :

Shadow and Bone : La saga Grisha : Faites-nous confiance - ne ratez l'annonce de la distribution sous aucun prétexte !

ht

Sweet Girl : Découvrez les premières images de ce film d'action avec Jason Momoa, sur un époux dévasté qui jure de venger le meurtre de sa femme tout en protégeant la seule famille qu'il lui reste, sa fille (Isabela Merced).

Army of the Dead : Le réalisateur Zack Snyder et la productrice Deborah Snyder répondent aux questions brûlantes des fans à propos de leur thriller sur fond de casse et de zombies, et livrent un aperçu de leurs projets à venir.

Lupin : Découvrez un extrait exclusif de la saison 2 en amont du retour de la série d'intrigue vendredi.

Blood Red Sky : Le réalisateur Peter Thorwarth présente la bande-annonce inédite de son prochain film d'horreur, où l'on découvre une femme atteinte d'une maladie mystérieuse qui, alors qu'elle voyage avec son fils, est forcée de dévoiler un sombre secret lorsque des terroristes tentent de détourner leur vol.

The Ice Road : La comédienne Amber Midthunder présente un extrait exclusif de ce film où des chauffeurs de poids lourds sur routes gelées (Liam Neeson et Laurence Fishburne) se voient confier une mission à haut risque, celle de secourir des mineurs piégés par l'effondrement d'une mine.

Kate : Regardez les premières images de Kate, un thriller d'action avec Mary Elizabeth Winstead, et découvrez une affiche verticale animée annonçant la date de sortie du film. Irrémédiablement empoisonnée, une criminelle sans scrupule a moins de 24 heures pour se venger de ses ennemis avant de mourir. Mais ce faisant, elle noue un lien inattendu avec la fille de l'une de ses anciennes victimes.

Le dernier mercenaire : Découvrez la bande-annonce exclusive du prochain film de comédie et d'action avec Jean-Claude Van Damme. L'acteur y tient le rôle d'un ancien agent spécial des services de renseignement français devenu mercenaire, qui doit renouer avec de vieilles connaissances et s'associer à une bande de jeunes têtes brûlées lorsqu'une opération mafieuse menace la vie de son fils.

Vikings: Valhalla: Sam Corlett, star de la série, offre un aperçu exclusif des coulisses de ce spinoff très attendu qui se déroule 100 ans après la fin de la série originale, mettant en scène les aventures des Vikings les plus célèbres de l'histoire.

Suivez l'événement virtuel dans son intégralité ici :

La Geeked Week est diffusée tous les jours de la semaine à partir de 19 h (CET) / 9 h (PT) / 12 h (ET) sur YouTube, Twitter, Twitch, Facebook et TikTok. À demain pour les dernières informations sur notre programmation inspirée par la bande dessinée, avec un aperçu d'Umbrella Academy_saison 3, de nouvelles images de_ Locke & Key saison 2 et Sandman. Consultez GeekedWeek.com pour plus de précisions.