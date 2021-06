Résumé de la Geeked Week : toutes les infos et les annonces de la quatrième journée→

La Geeked Week s'anime ! L'événement virtuel et gratuit qui se déroule sur cinq jours entame sa quatrième journée avec encore plus d'annonces et d'images exclusives, cette fois-ci autour de projets d'animation et d'anime tels que Les Maîtres de l'univers : Révélation, GODZILLA L'origine de l'invasion, Transformers : La Guerre pour Cybertron et Resident Evil: Infinite Darkness, pour ne citer qu'eux.

Vous avez raté l'édition de jeudi de la Geeked Week ? Pas d'inquiétude ! Nous compilons chaque jour les dernières nouvelles, les extraits les plus attendus et de nombreuses autres pépites pour vous permettre de rester à la page.

Voici les annonces qui ont été faites aujourd'hui lors de cette toute première Geeked Week Netflix, un événement virtuel permettant aux fans de profiter d'annonces et d'images exclusives pour les titres du catalogue Netflix issus des mondes de l'imaginaire :

Les Maîtres de l'univers : Révélation : Le showrunner et producteur exécutif Kevin Smith a dévoilé une bande-annonce exclusive pour cette suite attendue de la série culte des années 1980.

Bienvenue chez les Loud : Le film : Faites du bruit pour le prochain film inspiré par la fameuse série familiale de Nickelodeon et découvrez une bande-annonce exclusive.

Twilight of the Gods : Le réalisateur Zack Snyder s'attaque à la mythologie scandinave dans cette nouvelle série d'animation. Que dire de plus ? Eh bien, commençons par dévoiler les stars qui prêteront leur voix aux personnages !

Mobile Suit Gundam : L'éclat de Hathaway : Découvrez une bande-annonce exclusive pour ce nouveau volet de la légendaire saga mecha à l'origine d'un genre entier.

Shaman King : Régalez-vous avec la bande-annonce exclusive de ce nouvel anime inspiré de la série de mangas écrits et illustrés par Hiroyuki Takei.

Edens Zero : Regardez la bande-annonce exclusive de la nouvelle série du créateur de Fairy Tail, inspirée de la saga de mangas de science-fiction écrite et illustrée par Hiro Mashima.

Transformers : La Guerre pour Cybertron - Le royaume : Profitez d'un avant-goût exclusif du troisième et dernier chapitre de la trilogie La Guerre pour Cybertron.

Exception : Regardez un premier extrait exclusif de cette série d'horreur animée se déroulant dans l'espace annoncée aujourd'hui à la Geeked Week.

Make My Day : Découvrez la bande-annonce exclusive de cette série inédite, située sur une planète stérile où de mystérieuses créatures surgissent peu à peu des ténèbres pour attaquer les habitants.

Bright: Samurai Soul : Découvrez les premières images exclusives du sequel animé de Bright, qui se déroule dans le Japon du XVIIIe siècle, à l'ère de la restauration de Meiji, alors que la magie influence le cours de l'histoire.

GODZILLA L'origine de l'invasion : Regardez un extrait exclusif de cette toute nouvelle série d'animation qui promet de donner un coup de neuf au personnage culte.

Resident Evil: Infinite Darkness : Deux des voix de la série, Nick Apostolides (Leon) et Stephanie Panisello (Claire), ont présenté les premières images exclusives de la séquence d'ouverture de la série animée, qui suit Leon et Claire dans leur enquête sur une nouvelle menace biologique.

La Geeked Week est diffusée tous les jours de la semaine à partir de 19 h (CET) / 9 h (PT) / 12 h (ET) sur YouTube, Twitter, Twitch, Facebook et TikTok. Ne manquez pas nos résumés de la première journée, de la deuxième journée et de la troisième journée et retrouvez-nous demain pour une conclusion en fanfare avec nos projets liés à l'univers du jeu comme The Witcher, Le Cuphead show ! et Cobra Kai.