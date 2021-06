Résumé de la Geeked Week : toutes les infos et les annonces de la troisième journée→

La Geeked Week file toujours bon train. L'événement virtuel et gratuit qui se déroule sur cinq jours est entré tambour battant dans sa troisième journée, avec encore plus d'annonces et d'images exclusives. Au programme aujourd'hui, des films et séries destinés aux jeunes adultes et aux fans de fantastique. Stranger Things, Lucifer, Fear Street et Bloody Milkshake étaient notamment à l'honneur.

Vous avez raté l'édition de mercredi de la Geeked Week ? Pas d'inquiétude ! Nous compilons chaque jour les dernières nouvelles, les extraits les plus attendus et de nombreuses autres pépites pour vous permettre de rester à la page.

Voici ce qui a été annoncé aujourd'hui, lors de cette toute première Geeked Week Netflix, un événement virtuel permettant aux fans de profiter d'annonces et d'images exclusives pour les titres du catalogue Netflix issus des mondes de l'imaginaire :

Fear Street : Vous avez peur du noir ? Assurez-vous d'avoir une lampe-torche à portée de main avant de lancer la bande-annonce de la trilogie Fear Street, inspirée de la saga classique d'horreur de R.L. Stine.

The School for Good and Evil : Découvrez les images ensorcelantes et exclusives de cette adaptation des best-sellers fantastiques pour jeunes adultes écrits par Somain Chainani. Le film suit un groupe de jeunes gens qui sont confiés à une institution où ils apprendront à devenir des héros et des méchants de contes de fées.

Awake : Les vedettes Gina Rodriguez et Shamier Anderson nous présentent une bande-annonce de ce nouveau thriller de science-fiction disponible sur Netflix. Après une catastrophe planétaire privant l'humanité de son sommeil, une ex-soldate au passé trouble cherche à sauver sa famille alors que son esprit sombre dans le chaos.

Bloody Milkshake : La prestigieuse distribution du film et son réalisateur présentent un extrait exclusif de ce long-métrage d'action à venir, où trois générations de tueuses unissent leurs forces pour vaincre une puissante organisation criminelle.

Black Summer : Jaime King dévoile un premier extrait exceptionnel de la deuxième saison de cette série dramatique sur fond d'apocalypse zombie.

Lucifer : Alors que les premiers épisodes de la saison 5B viennent de sortir, regardez un bêtisier inédit qui ne devrait laisser personne indifférent.

Stranger Things : Il s'en passe des choses dans le monde à l'envers ! En plus de découvrir plusieurs nouveaux comédiens de la saison 4 (présentés par les créateurs et showrunners de la série, les frères Duffer en personne), vous pourrez profiter d'un avant-goût du podcast de fiction auquel participe toute la distribution et du roman pour jeunes adultes basé sur le personnage de Robin Buckley (Maya Hawke), figurant dans la saison 3. Vous aurez également un aperçu des nouveaux produits dérivés Stranger Things et pourrez bénéficier d'une visite dans les coulisses de l'événement 'Stranger Things: The Drive-Into Experience' qui vient de triompher à Los Angeles.

Suivez l'événement virtuel dans son intégralité ici :

La Geeked Week est diffusée tous les jours de la semaine à partir de 19 h (CET) / 9 h (PT) / 12 h (ET) sur YouTube, Twitter, Twitch, Facebook et TikTok. Ne manquez pas nos résumés de la première journée et de la deuxième journée et retrouvez-nous demain pour les dernières informations sur nos séries et films d'animation tels que Les Maîtres de l'univers : Révélation, GODZILLA L'origine de l'invasion et Resident Evil: Infinite Darkness. Consultez GeekedWeek.com pour plus de précisions.