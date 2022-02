"Stranger Things" : Les frères Duffer lèvent le voile sur la saison 4 et en disent plus sur l'avenir de la série →

Stranger Things 4 arrive ! Dans une lettre ouverte à leurs fans, les frères Duffer, créateurs de la série, révèlent la date de diffusion sur Netflix des nouveaux épisodes et d'autres nouvelles sur l'avenir du phénomène mondial.

À propos de Stranger Things 4

Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois - et la vie de lycéen n'arrange rien. C'est à ce moment de vulnérabilité qu'une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l'envers.

Depuis sa première diffusion en 2016, Stranger Things a remporté 65 prix pour 175 nominations, notamment aux Emmys, Golden Globes, Grammys, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, Peabody Awards, AFI Program of the Year, People's Choice, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards, ainsi que de nombreux autres prix. Le phénomène mondial, nommé trois fois aux Emmys dans la catégorie de la meilleure série dramatique, est l'une des séries les plus regardées sur Netflix. Avec 582 millions d'heures de visionnage, la saison 3 est la deuxième série en langue anglaise la plus populaire du Top 10 de Netflix, tandis que la saison 2, qui en compte 427 millions, s'établit en 10e position. Produite par Monkey Massacre Productions et 21 Laps Entertainment, la série Stranger Things a été créée par les frères Duffer, producteurs exécutifs sur la série, aux côtés de Shawn Levy et Dan Cohen pour 21 Laps Entertainment et d'Iain Paterson.

Pour fêter le retour de la série, nous sommes heureux de dévoiler le visuel officiel de la saison 4 (ci-dessus) et les quatre nouveaux posters ( à télécharger ici ) qui représentent les quatre lieux où se déroulera cette nouvelle saison.

Stranger Things 4 Volume 1 sera diffusé à partir du 27 mai ; Stranger Things 4 Volume 2, à partir du 1er juillet.