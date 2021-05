"TROIS MÈTRES AU-DESSUS DU CIEL" : la deuxième saison arrive sur Netflix le 3 juin. La bande originale inclut "L'ultima notte", la nouvelle chanson de la jeune chanteuse et compositrice Ariete.→

La deuxième saison deTrois mètres au-dessus du ciel, la série originale italienne Netflix produite par Cattleya (ITV Studios), sera diffusée le 3 juin dans tous les pays où le service est disponible.

TEASER

VISUELS PRINCIPAUX

PREMIÈRES IMAGES

Le teaser permet de découvrir 'L'ultima notte', la nouvelle chanson composée par Ariete pour Trois mètres au-dessus du ciel et disponible dès maintenant sur Spotify. Font également partie de la bande originale les morceaux '18 anni' et 'Solo te' de la jeune chanteuse et compositrice au style franc et authentique, qui fait une apparition dans la série.

Ariete dans la saison 2 de 'Trois mètres au-dessus du ciel'. Crédits Netflix

« Si elle peut paraître insouciante, la chanson 'L'ultima notte' est empreinte de la nostalgie d'une fin d'été », explique Ariete. « Je l'ai écrite en pensant à la plage, aux feux de joie avec mes amis, aux soirées passées à boire et à cette inévitable tristesse que l'on ressent lorsque ces bons moments arrivent à leur fin. »

Les personnages de la première saison sont de retour : Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe) et Giulia (Romina Colbasso). Viennent également s'ajouter Lola (Amparo Pinero Guirao), Rita (Lucrezia Guidone) et Jonas (Giovanni Anzaldo). Parmi les rôles d'adultes, les spectateurs retrouveront Isabella (Thony) et Antony (Alberto Boubakar Malanchino), les parents de Summer, ainsi que Maurizio (Mario Sgueglia), le père d'Ale. Ils feront également la connaissance de Miguel (Jorge Bosch), le nouveau coach d'Ale, ainsi que de la nouvelle petite-amie de Loris (Giuseppe Giacobazzi), le père d'Edo, en la personne de Wanda (Marina Massironi).

La deuxième saison de la série inspirée du roman 'Trois mètres au-dessus du ciel' de Federico Moccia est réalisée par Francesco Lagi, qui avait déjà coréalisé et coscénarisé la première saison, ainsi que Marta Savina. Tous les épisodes sont signés Enrico Audenino et Francesco Lagi, accompagnés par Daniela Gambaro, Luca Giordano et Vanessa Picciarelli pour certains.

La saison 2 de Trois mètres au-dessus du ciel, dont le tournage a été rendu possible grâce au soutien de la commission cinématographique d'Émilie-Romagne, a de nouveau pour cadre la côte adriatique italienne en été.

Synopsis**:**

Que peut-il bien s'être passé en un an ? Beaucoup de choses, surtout lorsqu'on est aussi jeune que les personnages de Trois mètres au-dessus du ciel. L'été est de retour. Summer, Edo et Sofia ont réussi leurs examens et songent à l'avenir, Ale est en Espagne et s'interroge sur son retour sur les circuits et sa nouvelle histoire avec Lola, tandis que Dario cherche sa voie. Ils découvrent chacun la réalité de la vie d'adulte, mais l'amour restera le fil conducteur de leur été. Au rythme d'une bande sonore enivrante, le tourment et l'extase d'un sentiment à la fois rêvé, désiré et craint qui devient enfin réalité opposeront aux personnages leur lot de nouveaux défis.