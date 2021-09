Nous sommes ravis de vous apporter des nouvelles d'Asie, où nous venons de boucler trois annonces TUDUM à l'approche de notre tout premier événement mondial TUDUM dédié aux fans. Des programmes d'animation aux contenus coréens, sans oublier les derniers et meilleurs films et séries venus d'Inde, découvrez une multitude d'annonces, de premiers extraits et de bandes-annonces exclusifs dédiés à vos contenus préférés.

TUDUM : Pleins feux sur les animes

Super Crooks: découvrez l'équipe de choc réunie par Johnny Bolt pour un dernier braquage dans cette bande-annonce exclusive de la future adaptation animée de la célèbre bande dessinée de Mark Millar.

Aggretsuko: ne manquez pas la nouvelle illustration principale de la quatrième saison de cette série qui suit les aventures du panda roux le plus populaire du milieu du death metal.

Ultraman: après une longue attente, Ultraman est de retour pour une deuxième saison ! Nouveau teaser visuel disponible ici.

Bright: Samurai Soul : faites la connaissance de MIYAVI, qui prête sa voix à Kouketsu, dans cet extrait de la suite animée de Bright: Samurai Soul , disponible ici.

Les Murs vagabonds : suivez deux amis d'enfance à la dérive, avec tout un immeuble, au beau milieu d'une mer mystérieuse dans ce nouveau film d'aventure fantastique du studio d'animation salué par la critique, Studio Colorido ! Regardez le premier teaser ici.

TUDUM : Pleins feux sur la Corée

My Name: découvrez en intégralité une scène d'action captivante de cette série bientôt disponible avec la star montante Han So-hee (Nevertheless) dans la peau d'une femme en soif de vengeance, qui se rapproche d'un puissant baron du crime après le meurtre de son père.

New World: faites la connaissance de Lee Seung-gi, Eun Ji-won, Kim Hee-chul, Kai, Park Na-rae et Jo Bo-ah, les participants de cette nouvelle émission de variété coréenne qui apprennent à survivre dans un monde nouveau, ici.

Hellbound: regardez la nouvelle bande-annonce de cette série palpitante du réalisateur visionnaire Yeon Sang-ho sur un groupe religieux qui propage l'idée d'une justice divine alors que des créatures surnaturelles apparaissent soudain aux quatre coins du monde pour condamner des êtres humains à l'enfer.

Encore plus de programmes coréens à venir : découvrez les premières images d'autres séries coréennes bientôt disponibles comme : The Silent Sea, Le Bon goût des bikers, Paik's Spirit, Sauve qui pécho !, All of Us are Dead, Juvenile Justice ou encore L'Amour en laisse .

TUDUM : Pleins feux sur l'Inde

Aranyak : Les secrets de la forêt: Raveena Tandon incarne une policière qui exhume des squelettes et ressuscite le mythe himalayen oublié d'une entité meurtrière avide de sang vivant en pleine forêt alors qu'elle enquête sur une disparition. Regardez un extrait inédit de la série mettant également en scène Parambrata Chatterjee et Ashutosh Rana.

Dhamaka : L'effet d'une bombe: un présentateur de journal télévisé, une alerte à la bombe, une romance avortée. Kartik Aaryan, alias Arjun Pathak de Bharosa 24/7, vous offre un aperçu de ce film très attendu.

Finding Anamika : découvrez un premier extrait de ce drame familial à suspense avec Madhuri Dixit dans lequel une star mondiale, également mère et épouse, disparaît sans laisser de traces.

Heeramandi : dans cette featurette, le célèbre réalisateur Sanjay Leela Bhansali dévoile les sources d'inspiration de sa toute première série Netflix, son approche cinématographique, et plus encore.

Khufiya : découvrez les premières images de l'univers fascinant du nouveau film de Vishal Bharadwaj inspiré du roman d'espionnage Escape to Nowhere d'Amar Bhushan avec Tabu, Ali Fazal, Wamiqa Gabbi et Ashish Vidyarthi.

Kota Factory: la série à succès en noir et blanc est de retour pour une saison 2, désormais diffusée sur Netflix. Les élèves de Kota vont de nouveau devoir travailler dur et pourront construire des amitiés durables aux côtés de leur prodigieux mentor.

Mismatched: la brillante codeuse Dimple a perdu son application. Rishi, romantique incurable, a perdu foi en l'amour. Cette deuxième saison réserve bien des surprises. Découvrez la bande se chamailler une fois de plus dans cet extrait.

Little Things: Le couple ultra populaire formé par Dhruv et Kavya, alias Momo et le "monstre du Biryani", se prépare à émerveiller ses fans une dernière fois dans cette bande-annonce de la quatrième et dernière saison.

Une sacrée union: leur union semblait idéale, mais il y a un hic. Sanya Malhotra et Abhimanyu Dassani vous présente la belle histoire d'amour d'un couple de jeunes mariés confrontés aux difficultés d'une relation à distance et à des problèmes familiaux.

Minnal Murali : Par le pouvoir de l'éclair: dans ce nouvel extrait, le réalisateur Basil Joseph et la star Tovino Thomas évoquent leur nouveau film, une histoire de super-héros unique, inattendue et bourrée d'action dans laquelle le tailleur d'une petite ville se réveille avec des super pouvoirs après avoir été frappé par la foudre.

Plan A Plan B : que se passe-t-il quand un avocat spécialisé dans les divorces rencontre une marieuse ? La réponse dans ce premier extrait du nouveau film de Riteish Deshmukh et Tamannaah Bhatia.

Vous voulez profiter de plus d'informations, d'images, de bandes-annonces et d'extraits exclusifs de vos séries et films Netflix préférés ? Regardez TUDUM, notre premier événement mondial dédié aux fans, qui sera diffusé sur vos chaînes YouTube Netflix locales à 18 h, heure de Paris / 9 h PST).